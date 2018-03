FPÖ: HC Strache: ÖVP-Zukunftsprogramm ist Science Fiktion und Fantasy-Programm

Wien (OTS) - Als "Science Fiktion" beziehungsweise "Fantasy-Programm", bewertete der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache das heute von der ÖVP vorgestellte "Zukunftsprogramm". Damit bestätige Spindelegger eindrucksvoll sein eigenes Scheitern in der Faymann-Koalition, so Strache zur Aufzählung all jener Punkte im Programm, die die ÖVP bislang nicht durchsetzen habe können. "Es stellt sich daher die berechtigte Frage, wie Spindelegger all diese Punkte in einer drohenden Neuauflage der großen Koalition mit einer reformunfähigen SPÖ und reformunwilligen ÖVP-Landeshauptleuten umsetzen will", so Strache.

So gestehe die ÖVP etwa mit ihrer geplanten "Entfesselung der Wirtschaft" nur, dass sie bislang nicht in der Lage gewesen sei, ordentliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Auch die Forderung nach Reformen seien ins Reich der Fantasy zu verweisen, da weder die ÖVP-Bünde noch die ÖVP-Landeshauptleute dazu ihren Sanktus geben würden, erinnerte Strache etwa an die monatelange Blockade der ÖVP-Gewerkschafter bei den Verhandlungen zum neuen Lehrerdienstrecht. "Das ist nicht einmal mehr Science Fiktion, denn diese kann ja in ferner Zukunft vielleicht sogar einmal wahr werden, sondern reine Fantasy", so Strache.

Skeptisch zeigte sich Strache auch was die Wirtschaftskompetenz der ÖVP betreffe, rede sie doch davon die Gewerbeordnung zu vereinfachen und die öffentliche Beschaffung KMU-freundlicher zu gestalten. "Was hat die ÖVP samt ihrem Wirtschaftskammerpräsidenten bislang daran gehindert?", so Strache, der davon ausgeht, dass sich die ÖVP auch in der kommenden Koalition mit der SPÖ wieder darauf ausreden werde, dass der Regierungspartner hier nicht mitspiele.

Das Modell des "Bildungssparens" sei alleine schon vom Namen her entlarvend, denn offenbar wolle sich die ÖVP die Bildung für die Österreicher sparen und lieber ausländische Fachkräfte ins Land holen, forciere doch Integrationsstaatssekretär Kurz den leichteren Zugang zur gescheiterten Rot-Weiß-Rot-Card, so Strache. "Wenn sich die ÖVP schon etwas sparen will, dann doch die 0,7 Prozent des BIP für Entwicklungszusammenarbeit, oder die milliardenschweren Haftungen und Zahlungen an Pleitestaaten", betonte Strache, der Spindelegger einen gewissen Realitätsverlust attestierte.

