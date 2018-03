Csörgits: ÖVP-Programm bringt massive soziale und arbeitsrechtliche Verschlechterungen

Flexibilisierung der Arbeitszeit bringt 12-Stunden-Tag und geblockten Zeitausgleich; Mindestsicherung ist sozialpolitischer Erfolg

Wien (OTS/SK) - "Die ÖVP bedient ihr politisches Klientel, ihr Programm bringt soziale und arbeitsrechtliche Verschlechterungen. Die ÖVP führt einen Wahlkampf auf dem Rücken der Schwächsten", kritisierte SPÖ-Sozialsprecherin Renate Csörgits am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst das Wahlprogramm der ÖVP. "Wenn die VP im Zusammenhang mit 'Standortpolitik' von flexibleren Arbeitszeiten spricht, so muss klar sein, dass es dabei ausschließlich um die Interessen von Unternehmern geht. Das bedeutet: 12-Stunden-Tage ohne Überstunden bezahlen zu müssen und Zeitausgleich nicht in zeitlicher Nähe der geleisteten Arbeit, sondern geblockt und erst dann, wenn der Unternehmer dies anordnet", macht Csörgits klar. ****

Auch ortet Csörgits "Erinnerungslücken der ÖVP", die sich in dem Wahlprogramm offenbaren. "Offensichtlich weiß sie nicht, wie das AMS arbeitet". So gebe es bereits ein Prämiensystem für AMS-Mitarbeiter. Es ist - je nach Regionalstelle und Notwendigkeit vor Ort - gemünzt auf die Vermittlung von Problemgruppen, etwa Wiedereinsteigerinnen, Langzeitarbeitslose, etc. Ähnliches gelte auch für die Forderung nach Berufsinformationen in Schulen. Csörgits: "Schon längst umgesetzt."

Überhaupt sehe Csörgits keinen Grund, das AMS schlecht zu reden. "Eine internationale Studie hat gezeigt, dass das AMS in Österreich Best-practice-Beispiel ist. Evaluierungen tragen zu einer permanenten Qualitätsverbesserung bei. Das spiegelt sich in der Zufriedenheit des allergrößten Teils der Betroffenen."

"Eine 'Aktion scharf' vonseiten des AMS zu fordern ist völlig absurd. Schon jetzt gibt es genügend Sanktionsmöglichkeiten - und die werden auch angewendet, etwa wenn jemand nicht zu einem Termin erscheint oder nicht zu einer Schulung. Im Vorjahr wurden etwa mehr als 90.000 Sperren ausgesprochen", sagte Csörgits. "Die Mindestsicherung ist keine soziale Hängematte, auch wenn ÖAAB-Chefin Mikl-Leitner das heute wieder gegenüber der 'Presse' vermitteln will", betonte Csörgits und verwies darauf, dass rund 50.000 Menschen bereits aus der Mindestsicherung in eine Beschäftigung vermittelt werden konnten.

Und was die "Anreize für längeren Verbleib im Erwerbsleben" betrifft, so kritisiert Csörgits, dass die ÖVP hier den Ball hauptsächlich an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weitergibt: "Und wo bleiben die Bemühungen der Arbeitgeber, ihre älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Beschäftigung zu halten?" Die SPÖ hingegen will, dass Unternehmen, die Ältere anstellen, davon zwar finanziell profitieren sollen. "Aber Betriebe, mit besonders wenigen älteren Beschäftigten, sollen zur Kassa gebeten werden", betonte Csörgits.

Die SPÖ will auch eine Beschäftigungsgarantie für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. "Ein erster Schritt in diese Richtung wurde bereits von der Regierung beschlossen und mit dem Programm 'Reife Leistung' gesetzt", betonte Csörgits. Mittels Eingliederungsbeihilfen sollen älteren Arbeitslosen und gesundheitlich eingeschränkten Menschen nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeiten geboten werden, andererseits sollen Arbeitsplatz-Coaches diese Menschen im neuen Job stabilisieren.

Auch der Forderung nach einer Förderung und Ausweitung der sogenannten 3. Säule kann Csörgits nichts abgewinnen. "Mit der Schüssel-Grasser-Rente haben Zigtausende Pensionistinnen und Pensionisten einen beträchtlichen Teil ihrer Ersparnisse verloren. Diesen Flop zu fördern, ist ein Anschlag gegen unsere ältere Generation", ist Csörgits empört. Stattdessen sollte die in Kraft getretene Reform der privaten Zukunftsvorsorge nachgebessert werden. Konkret gehe es um eine Mindestverzinsung und die Möglichkeit zum vorzeitigen Ausstieg. (Schluss) up/sc

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493