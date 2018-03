Strache zur Massenvergewaltigung: Verbrechen nimmt eine neue Dimension an

FPÖ für günstigere Frauen-Taxis und Shuttle-Busse

Wien (OTS/fpd) - Die Zeitungen sind voll von Berichten über Vergewaltigungen in jüngster Vergangenheit: Frau im Prater von Sextäter in ein Waldstück nach NÖ entführt; 18-Jährige am Strand vergewaltigt; Opfer gewürgt, geschlagen und vergewaltigt; Massen-Vergewaltigung mitten in Wiener Park, Täter filmten Vergewaltigung; "Letzteres Verbrechen nimmt nun tatsächlich eine neue Dimension an", sagt dazu der Bundes- und Wiener Landesobmann Heinz-Christian Strache bestürzt und entsetzt über die Zustände, insbesondere in Wien: "Ich vermisse hier klare Stellungnahmen seitens des Wiener Polizeipräsidenten Pürstl sowie Konzepte, um die Zunahme dieser besonders grausamen Art der Verbrechen wieder einzudämmen."

Es sei Aufgabe des Staates, seine Bürger zu schützen. Dies sei vor allem in Wien nicht mehr in ausreichendem Maß der Fall, weshalb hier Bürgermeister Häupl spätestens jetzt gefordert ist. Vor allem Frauen sind massiv gefährdet und Verbrechern, weil zumeist körperlich unterlegen, schutzlos ausgeliefert. Es könne nicht sein, dass sich Frauen in den Abend- und Nachtstunden nicht mehr auf die Straße oder in die U-Bahn trauen dürfen, ohne Gefahr zu laufen, einem Sextäter zum Opfer zu fallen. Wenn die SPÖ die Sicherheit nicht gewährleisten kann, so müsse es eben von der Stadt finanziell gestützte Frauen-Taxis oder Shuttle-Busse geben, welche zu geringeren Tarifen benutzbar sind und direkt Wohnadressen anfahren. Die Organisation könne über Call-Center oder Handy-Apps erfolgen, wodurch Fahrgemeinschaften zustande kämen.

Dies könne allerdings nur ein Mittel dafür sein, Frauen sicher durch gefährliche Gebiete zu lotsen, was an sich schon ein Armutszeugnis für die Stadt darstellt. Langfristig müsse Wien endlich wieder sicher werden, sonst sei die Massenvergewaltigung in Favoriten nur der Anfang einer Serie übelster Verbrechen. "Das dürfen wir nicht zulassen! Darum müssen die von Bürgermeister Häupl versprochenen ZUSÄTZLICHEN 1.000 Polizisten, die bis jetzt nicht einmal als Silberstreif am Horizont erkennbar sind, endlich her", fordert Strache. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle

Tel.: 01/4000 81794