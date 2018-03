ÖVP-Zukunftsprogramm - Khol: ÖVP zukunftsweisend für alle Generationen

Müde SPÖ mit Worthülsen zu Generationenpolitik. ÖVP mit umfassenden Senioren-Programm.

Wien (OTS) - "Michael Spindelegger und Hannes Rauch haben heute das Zukunftsprogramm der ÖVP der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir Senioren stehen voll zu diesem Programm - es wurde mit allen in der ÖVP gemeinsam entwickelt und ist dementsprechend zukunftsweisend für alle Generationen Österreichs. Während die SPÖ in ihren diversen Wahl-Projekten nur Worthülsen zur Generationenpolitik findet, hat Michael Spindelegger einen klaren Fokus auf die Zusammenarbeit aller Generationen und auf die nachhaltige Sicherheit der älteren Generationen gesetzt. Dabei wurden entscheidende Punkte für Österreichs Seniorinnen und Senioren aufgenommen: die Pension für wirklich alle Mütter, die Flexibilisierung der Zuverdienstgrenzen und die umfassende Förderung von Barrierefrei-Umbauten seien an dieser Stelle beispielgebend genannt. Wir arbeiten jeden Tag gemeinsam daran, dieses Zukunftsprogramm Punkt für Punkt umzusetzen."

