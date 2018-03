ÖVP-Zukunftsprogramm - Haubner: ÖVP ist die einzige Antwort auf SPÖ-Klassenkampf

SPÖ will nur besteuern & abkassieren - Michael Spindelegger setzt Kurs für Arbeitsplätze, Wachstum & Wohlstand - Österreich braucht starke ÖVP mit schlagkräftigem Wirtschaftsbund

Wien, 09. August 2013 (OTS) - "Die ÖVP ist die einzige Antwort auf den ideenlosen SPÖ-Retro-Klassenkampf. Während Werner Faymann ausschließlich besteuern und abkassieren will, enthält das ÖVP-Zukunftsprogramm keine ungerechten Belastungen oder kurzfristigen Wahlversprechen, die jedem Steuerzahler langfristig teuer zu stehen kommen. Michael Spindelegger steht für einen zukunftsweisenden Kurs für Arbeitsplätze, Wachstum und Wohlstand. Denn wir wissen: Nur starke Unternehmen in einem wirtschaftlich erfolgreichen Land können Arbeitsplätze schaffen. Im Gegensatz zur SPÖ, die den Menschen noch tiefer in die Tasche greifen will, kämpfen wir um Entlastung, Reformen und Impulse", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner. ****

"Außer neue Steuer-Forderungen ist von der SPÖ nichts gekommen. Statt hart zu arbeiten, wollen Faymann und seine Genossen sich am liebsten ausruhen und den einfachen Weg gehen. Es bringt den Arbeitnehmern aber nichts, wenn die Arbeitgeber geschwächt werden. Und wenn wir auch in Zukunft hohe Beschäftigung und Wohlstand in Österreich haben wollen, müssen wir jetzt die nötigen Maßnahmen und Reformen umsetzen. Dazu gehört weniger Bürokratie, Unterstützung für die Betriebe und vor allem keine Verunsicherung durch SPÖ-Steuerideen", stellt Haubner mit aller Deutlichkeit klar. Neue Finanzierungsformen für Unternehmen seien ebenso wichtig, wie die Forcierung der Dualen Ausbildung, die Entlastung des Faktors Arbeit oder die Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes durch Arbeitszeitflexibilisierung. "Es gibt genug zu tun. Und damit wir diese Maßnahmen auch umsetzen können, brauchen wir eine starke ÖVP mit einem schlagkräftigen Wirtschaftsbund."

