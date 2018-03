ÖVP-Zukunftsprogramm - Kopf: Darabos entwickelt die SPÖ zur "Wadlbeisserpartei"

ÖVP-Klubobmann: Zukunftsprogramm der ÖVP erweitert die Chancen für Arbeit und Wohlstand

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Das Wahlprogramm der ÖVP entspricht genau den Herausforderungen für die Zukunft Österreichs. Mit den richtigen Schwerpunktsetzungen wollen wir die Leistungsbereitschaft fördern, den Menschen neue Chancen eröffnen und in der Sozialpolitik solidarisch aktivieren." Das erklärte ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf heute, Freitag. "Und dieses Programm wollen und werden wir mit Michael Spindelegger an der Spitze auch umsetzen. Denn wir arbeiten für die Interessen und das Wohl der Menschen in unserem Land."

Unverständnis äußerte der Klubobmann über die Reaktion der SPÖ: "Ein fairer Wahlkampf bietet immer auch gute Voraussetzungen für eine grundsätzliche Auseinandersetzung zwischen zwei politischen Philosophien: der sozialistischen Staatsgläubigkeit und neidgetriebenen Gleichmacherei gegen das christdemokratische Bekenntnis zu Personalität und Eigenverantwortlichkeit." Abzulehnen sei allerdings eine undifferenzierte "Wadlbeisserei", die lediglich der Klimavergiftung diene, warnte Kopf.

"Die SPÖ kommt nicht los davon: sie spielt mit dem Neidkomplex der Menschen! Gerechtigkeit propagieren und Gleichheit meinen ist das klassische rote Credo! Gleichheit hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun." Die ÖVP halte es hingegen mit der Gerechtigkeit im Sinne von Chancengerechtigkeit. "Jede(r) hat ein Recht auf Chancen, die ihm Gesellschaft und Politik eröffnen sollten. Der freie, mündige Bürger entscheidet aber selbst über die Nutzung dieser Chancen. Das ist unser politisches Credo. Denn unser gesellschaftlicher Fortschritt und unser Wohlstand basieren nicht auf Gleichmacherei - das hat schon im Kommunismus ins Verderben geführt - sondern auf der Innovationskraft, der Leistungsbereitschaft und der Entfaltungsmöglichkeit von freien, selbstbestimmten Bürgerinnen und Bürgern."

