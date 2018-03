ÖVP-Zukunftsprogramm - Lopatka: Mit 26 konkreten Punkten ist die ÖVP eine starke Stimme für Europa

ÖVP Zukunftsprogramm für ein erfolgreiches Österreich in einer starken EU

Wien, 9. August 2013 (ÖVP-PD) "Die ÖVP hat in ihrem Zukunftsprogramm ein umfassendes Europakonzept mit ganz klaren Vorstellungen vorgelegt", so Staatssekretär Reinhold Lopatka. "Mit 26 konkreten Punkten wird die ÖVP auch in Zukunft eine starke Stimme für Europa sein. Um nur einige Punkte zu nennen: Nach Jahren des Krisenmanagements gilt es den Blick wieder nach vorne zu

richten und Europa auf einen neuen Kurs zu setzen. Die EU muss in zentralen Bereichen, wie bei Wirtschafts- und Währungsfragen, weiterentwickelt und gestärkt werden. Es geht darum, Europa dort zu stärken, wo Entscheidungen sinnvoller Weise auf europäischer Ebene getroffen werden sollen. Und solche Entscheidungen sollen in

Zukunft auch schneller und einfacher getroffen werden, Stichwort Effizienz. Zentrale Forderung ist daher auch ein EU-Konvent, bei

dem diese Weiterentwicklung ausgearbeitet werden soll. Gleichzeitig muss man auch entrümpeln und Entscheidungen auf die nationale Ebene zurückholen und näher am Bürger treffen, wenn dort bessere Lösungen gefunden werden können." ****

Das ÖVP-Zukunftsprogramm legt großen Wert auf den Ausbau der demokratischen Legitimität und der Beteiligung der Bürger. "Es muss mehr Möglichkeiten geben für europäische Bürgerinnen und Bürger, sich am EU-Projekt direkt beteiligen und mitreden zu können. Instrumente wie die Europäische Bürgerinitiative sollen in Richtung einer echten Gesetzgebungsinitiative ausgebaut werden. Wir müssen auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger stärken, indem wir die EU-Information und Kommunikation ausbauen. Das Thema EU soll daher auch stärker an Schulen vermittelt werden", betont der Staatssekretär.

Auch die Stärkung der europäischen Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit ist im ÖVP-Zukunftsprogramm verankert. "Die EU muss wieder an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen, um global weiterhin eine führende Rolle zu spielen. Wir fordern vor allem Reformprogramme in den Mitgliedstaaten statt einen Ausbau und die Vergemeinschaftung von Schulden. Österreich profitiert bereits enorm vom EU-Binnenmarkt, 70 Prozent unserer Exporte gehen in den EU-Raum. Diese Chancen gilt es zu nutzen und auszubauen. Dazu

sollen Hürden weiter abgebaut und Förderungen für unserer Unternehmen, vor allem Klein- und Mittelbetriebe, die das Rückgrat der europäischen Wirtschaft bilden, ausgebaut werden. Nur so können wir Arbeitsplätze in Europa schaffen", betont Lopatka.

"Die ÖVP wird mit diesem Programm seinen erfolgreichen Europakurs konsequent fortsetzen. Auch in der Vergangenheit haben wir unsere Stimme in Europa eingesetzt: Michael Spindelegger hat

die EU-Donauraumstrategie ins Leben gerufen und die Alpenstrategie initiiert. Seit Jahren setzen wir uns für die EU-Perspektive der Westbalkanstaaten ein, mit dem Erfolg, dass Kroatien am 1. Juli

2013 der EU beigetreten ist", so Lopatka. "Österreichs erfolgreiche Zukunft liegt in einem starken Europa. Daran arbeiten wir", unterstreicht der Staatssekretär abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp