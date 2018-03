AVISO: Morgen, Samstag, 10. August: Bundeskanzler Werner Faymann hält Rede an die ältere Generation

Livestream auf www.spoe.at

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Vorsitzender, Bundeskanzler Werner Faymann hält morgen, Samstag, den 10. August 2013, in St. Pölten eine Rede an die ältere Generation. Die Rede des Kanzlers wird via Livestream auf www.spoe.at übertragen. ****

Zeit: Samstag, 10. August 2013, um 10 Uhr

Ort: Gewerkschaftssaal der AK, Gewerkschaftsplatz 2, 3100

St. Pölten

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) mb/mp

