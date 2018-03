AK zu Privatisierungen: ÖVP hat endlich ein Einsehen

ÖIAG muss von Privatisierungs- zu Beteiligungsholding werden

Wien (OTS/AK) - "Es ist positiv, dass die ÖVP auf die Argumente für nationale Infrastruktur-Unternehmen eingegangen ist", kommentiert Günther Chaloupek, Bereichsleiter Wirtschaft in der AK Wien, den weitgehenden Verzicht auf die Forderung nach Privatisierungen im Wahlprogramm der ÖVP. Freilich sei es auch ein Irrweg, für den ÖBB-Personen- und Güterverkehr Teilprivatisierungen anzudenken. "Aber da ist sicher noch nicht das letzte Wort gesprochen." Denn es ist von großer Wichtigkeit, Infrastruktur und Leitunternehmen in österreichischem Besitz zu halten und damit die Sicherung von wertvollen Arbeitsplätzen zu gewährleisten.

"In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Privatisierung von staatseigenen Unternehmen in vielen Fällen für den Staat zu einem Verlustgeschäft geworden ist", betont Chaloupek. Zudem muss davon Abstand genommen werden, dass den Spekulanten neues Spielmaterial für ihre riskanten Geschäfte geboten wird. Chaloupek: "Österreichs Leitbetriebe spielen eine wichtige Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit - in der Vergangenheit und natürlich auch in der Zukunft. Das muss gewahrt bleiben."

Weiters betont Chaloupek, dass der hohe Technologiestand, über den Österreich verfügt, erhalten bleiben muss. Und last but not least geht es um die Sicherung von tausenden wertvollen Arbeitsplätzen. "Dass Privatisierungen immer zu Lasten des Beschäftigtenstandes gehen, ist kein Geheimnis. Angesichts der derzeit herrschenden Arbeitslosigkeit kann es sich Österreich nicht leisten, weitere Arbeitsplätze zu verlieren", betont Chaloupek.

Ein weiterer logischer Schritt ist für den AK Wien Bereichsleiter nun, den Hebel bei der Staatsholding ÖIAG anzusetzen: "Diese muss von einer Privatisierungsholding in eine Beteiligungsholding umgewandelt werden."

