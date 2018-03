Stronach/Lintl: "Wirtschaftsstandort Wien stärken - EU-Durchschnitt ist zu wenig!"

EU-Studie: "Wien fällt in der Wettbewerbsfähigkeit weit zurück."

Wien (OTS) - Alle drei Jahre veröffentlicht die EU ihren "Regional Competetitive Index". Jessi Lintl, Obfrau des Team Stronach Wien, sieht immensen Handlungsbedarf und tritt für eine sofortige Einleitung dringend notwendiger Reformen ein. Die 150-Seiten-Studie über die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Länder und 262 EU-Regionen fällt für Wien verheerend aus: Wien fällt von Rang 22 um 61 Plätze auf Rang 83 zurück.

Die größten Mängel finden sich bei der Schulbildung (Österreich auf Rang 21 von 26). "Wien bewegt sich als Wirtschaftsstandort im Europäischen Vergleich höchstens nur noch im Mittelfeld - bei der Bildung sogar im letzten Fünftel. Diese Position ist vergleichbar mit Griechenland, Litauen oder Ungarn, noch vor Rumänien und Bulgarien als Schlusslichter. Es lässt sich weiter aus der Studie eindeutig erkennen, dass die Qualität der Bildung mit der Wettbewerbsfähigkeit einhergeht. Wir müssen endlich mit den Sommerdebatten aufhören und die Ärmel hochkrempeln, um nicht in die wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit abzurutschen", erklärt Jessi Lintl für das Team Stronach.

Niederösterreich zieht Wien noch weiter nach unten

Jessi Lintl bestätigt zwar, dass die Zusammenlegung der Studiendaten der bisher getrennten Regionen Wien und Niederösterreich für Wien den Absturz nochmal vergrößert habe - trotzdem sei das Ergebnis eine Katastrophe. Der Wettbewerbs-Index sei nämlich aus drei Gruppen von Bereichen gebildet, die für die Bevölkerung und Wirtschaft, und damit für die Zukunft und den Wohlstand Wiens größte Bedeutung haben:

In der Basis-Gruppe befinden sich das Funktionieren der Verwaltung, die volkswirtschaftliche Stabilität, die Infrastruktur, die Gesundheit und die Qualität der Schulbildung.

In der Effizienz-Gruppe sind es die drei Bereiche Universitäten & Erwachsenenbildung, die Arbeitsmarktflexibilität und die Marktgröße. In der Innovations-Gruppe sind es die drei Zukunfts-Faktoren Technologie-Affinität, Unternehmens-Performance und Innovation. Insgesamt zeigt dieser Wettbewerbs-Index die kurz- & langfristige Wirtschaftskraft von Wien im Vergleich mit den konkurrierenden Europa-Regionen. Und das lasse laut Lintl schon für die nähere Zukunft schlimme Auswirkungen für Wien erwarten.

Bei den Regionen zeigt sich die Schwäche Wiens bei der Gesundheit (Rang 156 von 262), Universitäten und Weiterbildung (Rang 118) und Technologie-Affinität (Rang 115). Die Stärken Wiens sind befriedigend bei der Unternehmens-Performance (Rang 42), der Arbeitsmarkt-Flexibilität (Rang 43) und auch noch bei der Innovation (Rang 55).

