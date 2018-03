Deutsch: ÖVP setzt im Wahlkampf auf Neiddebatten, statt auf Inhalte

Wiener Mindestsicherung ist sozialpolitischer Meilenstein und Sprungbrett ins Erwerbsleben

Wien (OTS/SPW) - "Das heute veröffentlichte Wahlprogramm der ÖVP zeigt einmal mehr wie 'sozial' die Christlichsozialen wirklich sind. Nach den PensionistInnen hat die Volkspartei nun offensichtlich die BezieherInnen der Mindestsicherung als Opfer für ihre Schmutzkübelkampagnen auserkoren. Dieser seit Monaten von ÖVP-Seite geführte Feldzug gegen die sozial Schwächsten der Gesellschaft ist beschämend und einer Regierungspartei mehr als unwürdig", kommentiert SPÖ-Landesparteisekretär LAbg. Christian Deutsch die heute veröffentlichen, diesbezüglichen Passagen im ÖVP-Wahlprogramm. ****

"Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung basiert auf einem Rechtsanspruch und wird nur nach genauer Prüfung gewährt", stellt Deutsch klar. Mit umfassenden Kontrollen und laufenden Überprüfungen durch das AMS wird sichergestellt, dass nur jene Menschen diese wichtige Sozialleistung erhalten, die sie auch wirklich benötigen. "Die Zahlen zur Mindestsicherung zeigen außerdem deutlich, dass die Reintegration in den Arbeitsmarkt, die Hilfe zur Selbsthilfe im Mittelpunkt steht. Aktivierungsgrad und Reintegrationsquote konnten -im Vergleich zur früheren Sozialhilfe - deutlich gesteigert werden", betont Deutsch.

Weiters verschweigt die ÖVP in ihrer unsozialen Polemik, dass nur rund neun Prozent der MindestsicherungsbezieherInnen im Vollbezug stehen. Der überwiegende Teil verfügt über ein so geringes Einkommen, dass er/sie ohne die BMS-Zuzahlungen ihr Leben nicht bestreiten könnte. "Hier von 'Schmarotzern' zu sprechen ist blanker Hohn", so Deutsch.

"In ihrem menschenverachtenden Populismus scheint die ÖVP auch zu vergessen, dass viele BezieherInnen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung gar nicht erwerbsfähig sind. Mit ihrem ständigen Trommeln vom 'Sozialmissbrauch' und 'Schmarotzertum' verhöhnt die ÖVP daher hauptsächlich 47.000 minderjährige Wiener Kinder, 10.700 PensionistInnen und 8.800 arbeitsunfähige Menschen bzw. Menschen mit Behinderung. Die Schwächsten und Hilfsbedürftigsten unserer Gesellschaft", kritisiert der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär.

"Die Wiener Mindestsicherung ist ein sozialpolitischer Meilenstein, eine helfende, stützende Hand in schwierigen Zeiten und ein Sprungbrett zurück ins Erwerbsleben. Sie bietet den Menschen Hilfe zur Selbsthilfe und ist ein Vorbild für ganz Europa. Wir SozialdemokratInnen werden es daher nicht zulassen, dass dieser wichtige Hilfsleistung für das Schüren von Neiddebatten missbraucht und schlechtgeredet wird", betont Deutsch und empfiehlt der ÖVP "von dieser schäbigen Schmutzkübelkampagne Abstand zu nehmen und sich wieder auf ihre christlichsozialen Wurzeln zu besinnen". (Schluss)

