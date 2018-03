ÖVP-Zukunftsprogramm – Mikl-Leitner: Arbeit ist der beste Schutz vor Armut

ÖVP steht für einen Sozialstaat, der Menschen stark macht – Wohlstand durch Arbeit – ÖVP fordert Reform der Mindestsicherung und Stärkung des ehrenamtliches Engagement

Wien, 9. August 2013 (ÖVP-PD) "Arbeit stellt den besten Schutz vor Armut dar. Die ÖVP steht für einen österreichischen Sozialstaat, der die Menschen in unserem Heimatland stark macht, damit sie auf eigenen Beinen stehen können", hält ÖAAB-Bundesobfrau Innenministerin Johanna Mikl-Leitner fest. "Österreich ist ein wirtschaftlich erfolgreiches Land, in dem wir alle Menschen am Wohlstand beteiligen wollen. Das Konzept dafür hat ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger klar definiert: Wohlstand durch Arbeit", unterstreicht Mikl-Leitner. Der Mensch steht für die ÖVP dabei im Mittelpunkt: "Die ÖVP steht für Hilfe zur Selbsthilfe, Verantwortung und Solidarität. Wir wollen den Menschen mittels Zugang zu Bildung und Ausbildung die Chance auf ein erfülltes Arbeitsleben geben", betont die ÖAAB-Bundesobfrau. ****

Michael Spindelegger und die ÖVP sind die einzige treibende Kraft in Österreich, die überholte Strukturen hinterfragt und dort hilft, wo Hilfe wirklich benötigt wird. "Österreich verfügt über ein hervorragendes soziales Netz, mit dem wir jenen, die Hilfe brauchen, unter die Arme greifen. Wo es aber auch darum geht, den Missbrauch zu verhindern", stellt die ÖAAB-Bundesobfrau klar. Die ÖVP bekennt sich zur Mindestsicherung als Teil des sozialen Systems. Ziel muss es jedoch sein, den Bezug so kurz als notwendig zu halten und die Menschen so rasch als möglich in den Arbeitsmarkt zu bringen. Denn Arbeit ist der beste Schutz vor Armut. Die ÖVP drängt daher auf eine regelmäßige Kontrolle, ob noch eine Berechtigung für den Bezug einer Mindestsicherung besteht. "Wir als staatstragende Partei setzen uns dafür ein, dass die betroffenen Menschen aktiv dabei unterstützt werden, wieder in die Arbeitswelt zurückzufinden. Wir fordern, dass AMS-Berater künftig als Anreiz Prämien bei erfolgreicher Vermittlung eines Klienten erhalten", unterstreicht Mikl-Leitner.

"Den sozialen Zusammenhalt und unsere Bürgergesellschaft zu stärken, ist eine wesentliche Stütze unseres sozialen Österreichs. Ehrenamtliches Engagement, in dessen Rahmen Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, leistet einen unschätzbaren Beitrag für das Gemeinwohl. Deshalb setzt sich die ÖVP in ihrem Zukunftsprogramm auch weiter für die Stärkung für freiwillige und ehrenamtliche Tätigkeiten ein", betont Johanna Mikl-Leitner. Und abschließend: "Unsere Ziele liegen in der Anerkennung von Freiwilligentätigkeit, der Einrichtung eines Versicherungsschutzes für gefährliche ehrenamtliche Engagements und der Ermutigung der Jugend zu einem Freiwilligen Sozialen Jahr."

