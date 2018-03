Stronach/Lugar: Wahlprogramm der ÖVP löst Deja vu aus

Spindeleggers Reformansagen sind reine Lippenbekenntnisse

Wien (OTS) - "Bei der ÖVP ist es schön zu sehen, wie sie ihrer Linie treu bleibt. In jedem Wahljahr bietet sie uns das gleiche Programm und löst damit ein Deja vu aus. Einziger Fehler daran ist nur, dass sie nach der Wahl all ihre Versprechen wieder vergisst. So geht es nun schon seit Jahrzehnten", so Team Stronach Klubobmann Robert Lugar zum heute präsentierten ÖVP-Wahlprogramm. Die ÖVP nehme sich offenbar Anleihen an der katholischen Kirche, wo Reformen bekanntlich Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte dauern.

"Spindeleggers Reformansagen sind für den gelernten Österreicher nicht mehr als Lippenbekenntnisse. Wir brauchen daher eine Mehrheit jenseits von Rot und Schwarz, damit die notwendigen Reformen endlich umgesetzt werden", betont Lugar.

