SP-Deutsch: FPÖ und ÖVP reden Strom- und Gaspreissenkung schlecht!

FPÖ und ÖVP werden immer mehr zu Anti-Wien-Parteien

Wien (OTS/SPW) - "Strache und Juraczka reden die geplante Strom- und Gaspreissenkung in Wien schlecht. Diese wahlkampfgetriebene Polemik ist jedenfalls auf das Schärfste zurückzuweisen!", betonte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Freitag in Replik auf entsprechende Aussagen. "Wien Energie nimmt eine unternehmerisch verantwortungsvolle Preissenkung im Interesse ihrer Kunden vor - dass diese den Oppositionsparteien nicht weit genug gehen kann, liegt auf der Hand. Aber wenn die 3,5% Preissenkung für Strache'für den Mistkübel' ist, dann zeigt das, wie weit er sich von den Menschen entfernt hat!," kritisierte Deutsch.****

Die gleichzeitig erhobene Forderung der ÖVP nach einer Gebührenbremse wiederum ziele darauf ab, der hohen Wiener Lebensqualität den Boden unter den Füßen wegzuziehen. "Denn die Gebühren - die in Wien nicht kostendeckend sind - sichern wichtige kommunale Dienstleistungen für die Wienerinnen und Wiener. Juraczka will einer Privatisierung den Boden bereiten, was sich in Preissteigerungen und schlechterer Versorgung niederschlagen würde. Dagegen stellt sich die Wiener SPÖ mit aller Entschlossenheit. Mit uns gibt es keinen Ausverkauf der Wiener Lebensqualität!", unterstrich Deutsch abschließend. (Schluss) tr

