Mezzosopranistin Elisabeth Kulman im Ö1-"Journal zu Gast" am 10.8.

Wien (OTS) - Mezzosopranistin Elisabeth Kulman ist am Samstag, den 10. August bei Anna Soucek "Im Journal zu Gast" im Mittagsjournal ab 12.00 Uhr in Österreich 1.

"Die traurigsten und unverschämtesten Künstlergagen & Auditionserlebnisse" heißt eine Facebook-Seite, die unerwartet hohen Zuspruch erfährt. Künstlerinnen, Sänger, Autoren, Schauspielerinnen und andere Kulturschaffende berichten über entwürdigende Erfahrungen im professionellen Kulturbetrieb. Meist anonym. Elisabeth Kulman, erfolgreiche Mezzosopranistin und gerade in Verdis "Falstaff" in Salzburg auf der Bühne, schloss sich der Initiative an und wurde zu ihrer Wortführerin.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Eva Krepelka

Tel.: 01/50101/18175

eva.krepelka @ orf.at