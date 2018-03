Baxter-Investments in Österreich sichern Standorte in Wien und Orth/Donau nachhaltig ab

Wien (OTS) - Das Gesundheitsunternehmen Baxter baut seine Standorte in Wien und Orth/Donau konsequent aus und sichert damit seine Präsenz in Österreich ab. Baxter beschäftigt derzeit in Österreich 4.400 Mitarbeiter/-innen und investiert 2013 in Betriebsanlagen mehr als 100 Mio. Euro - seit dem Jahr 2006 sind es kumuliert 600 Mio. 80 Prozent des Baxter BioScience-Produktportfolios werden in Österreich erforscht und entwickelt oder hergestellt, oder beides. Von den 22 Arzneimitteln, die das Unternehmen in Österreich produziert, gehen 98 Prozent in den Export in mehr als 100 Länder. Derzeit hat Baxter 42 Projekte und Produkte in seiner Forschungs- und Entwicklungs-Pipeline. Hohe Erwartungen hat das Unternehmen in die Gesundheitsreform und wünscht sich von der Bildungspolitik mehr Absolventen/-innen von BHS, FH oder Universitäten, deren Ausbildung dem Bedarf der Industrie entspricht.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4422

Rückfragen & Kontakt:

B&K - Bettschart & Kofler Kommunikationsberatung

Mag. Roland Bettschart

Tel.: +43-1-3194378-0

Mobil: 0676 6356775

E-Mail: bettschart @ bkkommunikation.com

www.bkkommunikation.com