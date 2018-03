Leitl: Positive Exportentwicklung trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten

Exportwachstum auf Fern- und Drittmärkten ankurbeln - Exportrekord für 2013 bleibt in Reichweite

Wien (OTS/PWK566) - "Trotz der wirtschaftlich schwierigen Zeiten können die heimischen Exportbetriebe von Jänner bis Mai noch ein wenig zulegen. Das - wenn auch nur leichte - Plus von 1,1 Plus zeigt, dass der eingeschlagene Kurs der richtige ist und dass die Fortsetzung der Internationalisierungsoffensive zur richtigen Zeit gekommen ist", betonte heute, Freitag, Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, zu den aktuell veröffentlichten Exportzahlen. Mit der "neuen" Internationalisierungsoffensive (eine Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend und der Wirtschaftskammer Österreich) soll für größeren Schwung bei den Ausfuhren gesorgt und die Zahl der österreichischen Exporteure weiter gesteigert werden, wobei nun der Schwerpunkt noch stärker auf Fernmärkte und Drittstaaten gerichtet wird. So konnten in den ersten fünf Monaten dieses Jahres die Exporte in Drittstaaten um 5,2 Prozent gesteigert werden. "Diesen Trend müssen wir weiter verstärken und beschleunigen", so Leitl: "Mit der strategischen Ausrichtung der Internationalisierungsoffensive liegen wir goldrichtig."

Wermutstropfen sei nach wie vor die Entwicklung innerhalb der klassischen Exportzieldestinationen innerhalb Europas. Hier seien den heimischen Exporteuren aber angesichts der nach wie vor schwachen Konjunktur in den Haupt-Ausfuhrdestinationen wie Italien, Deutschland oder Großbritannien aber die Hände gebunden. Insgesamt bleibt Leitl für das Gesamtjahr 2013 optimistisch: "Unsere Exporteure können mit innovativen Produkten punkten und heimische Produkte von Milch bis High Tech sind international gefragt. Unser Ziel ist daher nach wie vor ein neuer Exportrekord - auch und gerade in diesem Jahr." (us)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich, Stabsabteilung Presse

Mag. Rupert Haberson

Tel.: T:(+43) 0590 900-4362, F:(+43) 0590 900-263

presse @ wko.at

http://wko.at/Presse