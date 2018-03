ÖVP-Zukunftsprogramm – Fekter: Stabile Finanzen durch Reformen und Offensivmaßnahmen in Zukunftsbereichen

Reform des Steuersystems: weniger, einfacher, leistungsgerechter

Wien, 9. August 2013 (ÖVP-PD) "Stabile Finanzen durch einen klugen Mix von ausgabenseitigen Reformen und Offensivmaßnahmen in Zukunftsbereichen, wie Bildung, Wissenschaft, Forschung, Pflege und Umwelt – dafür steht die ÖVP", betont ÖVP-Bundesparteiobmann-Stellvertreterin Finanzministerin Maria Fekter nach der heutigen Präsentation des ÖVP-Zukunftsprogrammes. Die ÖVP hat in den vergangenen Jahren viel für Österreich erreicht. Dank umfassender Reformen kann bis zum Jahr 2016 ein Nulldefizit erreicht werden. "Dafür müssen wir konsequent unseren Reformpfad einhalten", so Fekter, die vor Wahlzucklerln warnt: "Die Wahlgeschenke von heute sind die Sparpakete von morgen. Es wäre unverantwortlich den kommenden Generationen gegenüber, jetzt weitere Schulden zu machen. Mit der ÖVP wird es keinen Schuldenrucksack für unsere Kinder geben! Denn die ÖVP denkt an die Zukunft und die kommenden Generationen", betont die Finanzministerin, die die Wichtigkeit der Verankerung einer Schuldenbremse in der Verfassung hervorhebt. ****

In ihrem Zukunftsprogramm hat die ÖVP eine umfassende Reform des Steuersystems verankert. "Weniger, einfacher,

leistungsgerechter – das ist das Ziel der Reform. Wir setzen uns für ein transparenteres und unbürokratischeres Steuersystem ein", so Fekter. "Den Menschen soll am Ende des Monats mehr netto vom brutto bleiben. Deshalb wollen wir die Abgabenquote auf unter 40 Prozent senken", sagt die Finanzministerin und spricht sich klar gegen neue Steuern aus. "Faymann-Steuern würden vor allem die Mittelschicht und die Familien belasten. Was die Österreicherinnen und Österreicher aber wirklich brauchen, ist Entlastung!" Zu diesem Zweck plant die ÖVP die Entlastung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, "und vor allem der Familien" durch einen Freibetrag von 7.000 Euro pro Kind.

Fekter betont abschließend: "Starke Unternehmen brauchen einen leistungsfähigen Kapitalmarkt. Um ihn zu stärken und damit Unternehmern die besten Voraussetzungen zum Wirtschaften zu geben, will die ÖVP eine börsennotierte Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft zur Stärkung von KMU einführen. Sie sind das Rückgrat und Motor unserer heimischen Wirtschaft."

