ÖVP-Zukunftsprogramm - Rauch: ÖVP ist die Partei der Zukunft - FOTO

Michael Spindelegger ist der richtige Mann für die Zukunft Österreichs – Drei zentrale Wahlthemen: Arbeitsplätze schaffen, Wirtschaft ankurbeln, Familien und Mittelstand entlasten

Wien, 9. August 2013 (ÖVP-PD) "Unser Zukunftsprogramm ist der beste Beleg dafür, dass wir als ÖVP für die Zukunft stehen. Wir haben uns klar positioniert und mit Michael Spindelegger haben wir den richtigen Mann für die Zukunft dieses Landes – weil er Mut hat, Herausforderungen anpackt und weiß, was dieses Land braucht", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch bei der heutigen Präsentation des Zukunftsprogrammes der ÖVP. Mit 85 Seiten, 10 Themenfeldern und 30 Kapiteln bildet das ÖVP-Zukunftsprogramm die Breite der ÖVP ab. Seit Herbst 2011 arbeitet die ÖVP an diesem Zukunftsprogramm. "Zu den wichtigsten Themen haben wir Themenkonferenzen gehalten und dazu breit eingeladen: Wähler, aber auch Funktionäre und Mitglieder der ÖVP haben mitdiskutiert. Die Positionierung der ÖVP war der erste Schritt, nachdem Michael Spindelegger Parteiobmann geworden ist", so Rauch. "Die ÖVP hat den Mut zu Reformen und nach vorne zu blicken. Wir wollen nicht im Stillstand verharren, darum geht es in diesem Programm." ****

Rauch bringt auf den Punkt, worum es in dieser Wahlauseinandersetzung geht: "Es gibt drei zentrale Themen: Wer hat die Ideen für mehr Arbeitsplätze, wer versteht die Wirtschaft besser und wer kann Familien und den Mittelstand entlasten. Das ist auch der Fokus unseres Zukunftsprogrammes." Das hebt die ÖVP von anderen Parteien ab, denn die "sprechen bei der Präsentation ihres Wahlprogrammes über Schwarz-Blau, um ihr eigenes Retroprogramm zu verstecken. Aber wir wollen diesen Stillstand überwinden. Das geht mit unserem Zukunftsprogramm und mit Michael Spindelegger", so

Rauch und abschließend: "Unser Programm wurde Ende Juni im Parteivorstand einstimmig beschlossen und damit gehen wir auch in die nächste Legislaturperiode. Es ist die Basis für künftige Koalitionsverhandlungen. Das ist unsere Handschrift und diese Handschrift soll und wird sich auch in einem nächsten Regierungsprogramm finden."

