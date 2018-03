"Sherlock" Benedict Cumberbatch geht ab 11. August in ORF eins wieder auf Spurensuche

Sechs Fälle der britischen Erfolgsreihe zum Wiedersehen

Wien (OTS) - 17 Emmy-Nominierungen, ein weltweiter Verkaufserfolg und ein Hit nicht nur beim Fernsehpublikum im Vereinigten Königreich:

"Sherlock" is back, wenn ORF eins ab 11. August 2013, jeweils am Sonntag im Anschluss an den Spielfilm ab ca. 21.50 Uhr, den berühmtesten Detektiv der Kriminalgeschichte wieder auf Verbrecherjagd schickt. Mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman nehmen in der gleichnamigen britischen Erfolgsreihe wieder zwei Ermittler, die unterschiedlicher nicht sein könnten, Fälle ins Visier, bei denen Scotland Yard nicht weiterkommt. In insgesamt sechs Fällen der ersten und zweiten Staffel gehen die beiden im London des 21. Jahrhunderts mit Smartphone und Notebook bewaffnet noch einmal auf Spurensuche. Die dritte Season dieser Neuinterpretation des britischen Krimi-Klassikers ist bereits in Arbeit. In weiteren Rollen sind u. a. Rupert Graves, Una Stubbs, Mark Gatiss, Louise Brealey und Vinette Robinson zu sehen.

Mehr zum Inhalt der ersten Folge: "Sherlock - Ein Fall von Pink" (Sonntag, 11. August, 22.20 Uhr, ORF eins)

Die Londoner Polizei steht vor einem Rätsel: Innerhalb kürzester Zeit werden mehrere Tote entdeckt, die scheinbar allesamt auf dieselbe Art und Weise Selbstmord begangen haben - dennoch lässt sich keinerlei Verbindung zwischen den Personen ausmachen. Um der Sache auf den Grund zu gehen, zieht Inspector Lestrade (Rupert Graves) den exzentrischen Privatermittler Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch) zu Rate, der über eine brillante Kombinationsgabe verfügt. Schnell steht für Holmes und seinen neuen Gehilfen Dr. Watson (Martin Freeman) fest, dass ein äußerst gewiefter Serienkiller sein Unwesen treibt, der seine Taten als Selbstmorde tarnt.

