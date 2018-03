Diakonie: 20% der Flüchtlinge überleben ihre Flucht nicht

Wer Todes- und Schlepperspirale effizient bekämpfen will, muss Möglichkeiten schaffen auf legalem und rechtstaatlichem Weg Asyl zu erhalten.

Wien (OTS) - "20 Prozent der Flüchtlinge überleben heute ihre Flucht nicht, weil sie im Meer oder in den Grenzflüssen ertrinken, in Containern oder Lastwagen ersticken oder verdursten", schildert die Diakonie die aktuelle Situation. "Statistisch müssen wir von einer Überlebensquote von 80 Prozent ausgehen".

Noch in den achtziger Jahren kamen etwa 90 Prozent aller Asylsuchenden legal nach Westeuropa, in die angestrebten Asylländer. Heute sind über 90 Prozent aller Asylwerber zur irregulären Einreise gezwungen.* Sie flüchten über das Meer, über Flüsse wie den Evros, der die Grenze zwischen Türkei und Griechenland bildet, auf dem Landweg, oder kommen mit gefälschten Papieren per Flug. In beinahe jedem Fall sind sie jedoch auf die Hilfe von bezahlten Schleppern oder Fluchthelfern angewiesen.

"Wer die Schlepperei effizient bekämpfen will, muss Möglichkeiten schaffen auf legalem und rechtstaatlichem Weg Asyl zu erhalten." Die Diakonie regt dringend an, "diese Todes- und Schlepperkriminalitätsspirale zu durchbrechen" und sich wesentlich massiver als bisher für geschützte Einreisemöglichkeiten nach Österreich und Europa zu engagieren: "Dies sollte einerseits durch eine Beteiligung am weltweiten Resettlement-System erfolgen, bei dem aus zumeist völlig überfüllten Flüchtlingslagern in den Nachbarländern, Flüchtlinge, die bereits durch das UN Flüchtlingshilfswerk UNHCR als Flüchtlinge anerkannt wurden, ausgeflogen werden. Andererseits durch das Zulassen von Asylanträgen in den Botschaften und europäischen Vertretungsbehörden, wie es in der österreichischen Asylpolitik früher gute Tradition war." "Österreich, das seine Vergangenheit als sicherer Hafen in den großen Flüchtlingswellen nach dem 2. Weltkrieg betont, sollte mit der Einführung dieser geschützten Einreisemöglichkeiten einen wirksamen und zeitgemäßen Beitrag zum Schutz von Flüchtlingen leisten", so die Diakonie abschließend.

Hinweis: Unterschreiben Sie Petition www.Gegen-Unmenschlichkeit.at für einen Kurswechsel in der Österreichischen Flüchtlingspolitik.

*Daten des Italienischen Flüchtlingsrats

