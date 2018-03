BZÖ-Widmann: ÖVP-Wahlprogramm ist Ansammlung von Spindelegger-Seifenblasen

Wo war die ÖVP im letzten Vierteljahrhundert?

Wien (OTS) - "Das Wahlprogramm der ÖVP ist nichts anderes als eine Ansammlung von schwarzen Spindelegger-Seifenblasen. Für wie dumm hält die Volkspartei eigentlich die Wählerinnen und Wähler? Wo war denn die ÖVP im letzten Vierteljahrhundert? Warum setzen Spindelegger und Co ihre Vorschläge nicht längst um? Das ist unehrliche Politik in Reinkultur. Das BZÖ steht hier für Ehrlichkeit, Anstand und Umsetzungswillen", so BZÖ-Bündnissprecher Rainer Widmann in Reaktion auf die heutige Programmpräsentation der Schwarzen.

Widmann erläutert die Verlogenheit der ÖVP an einem Beispiel: "Es wird eine Schuldenbremse in der Verfassung gefordert und gleichzeitig die Senkung der Abgabenquote auf unter 40 Prozent. Das BZÖ war im Zuge der Verhandlungen um eine Schuldenbremse bereit, dieser zuzustimmen und die erforderliche Zweidrittelmehrheit zu geben, wenn gleichzeitig die mittelfristige Senkung der Steuern- und Abgabenquote auf unter 40 Prozent verankert wird. An der Weigerung der ÖVP ist diese Forderung gescheitert und die ÖVP hat alle Anträge des BZÖ auf eine Schuldenbremse in der Verfassung mit Senkung der Steuern- und Abgabenquote im Parlament nachweislich abgelehnt", erinnert Widmann und weiter: "Diese "Österreichische Verlogenheitspartei" ist nur mehr unerträglich. Wer Reformen und Steuersenkung will, der muss BZÖ wählen. Jede Stimme für die ÖVP ist eine verlorene Stimme für Österreich".

