FP-Gudenus zu Gruppenvergewaltigung: Personenbeschreibung der Täter veröffentlichen!

Die Polizei muss alles unternehmen, um die Wienerinnen vor den Sex-Bestien zu schützen

Wien (OTS/fpd) - Vier Männer fallen im Erlachpark in Favoriten über eine Frau (41) her, drei vergewaltigen sie und einer filmt den Horror auch noch belustigt mit. Unerklärlich ist in diesem Zusammenhang der Umstand, dass die Täterbeschreibung nicht längst der Öffentlichkeit preisgegeben wird. "Wird hier seitens der Polizeiführung auf Kosten weiterer potenzieller Opfer politisch agiert?", fragt sich Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus empört, "es hat jedenfalls den Anschein, als sollte über diese Tätergruppe möglichst wenig informiert und politische Interessen wieder einmal über das Wohl der Opfer gestellt werden".

Das sei völlig unverantwortlich. Gudenus: "Die Exekutive hat selbstverständlich alles zu unternehmen, um die Wienerinnen vor solchen Sex-Bestien zu schützen. Dafür sind eine entsprechende Warnung und natürlich auch eine möglichst genaue Personenbeschreibung der Täte erforderlich. Diese müssen umgehend nachgeliefert werden." (Schluss)

