FP-Günther: Bildungspflicht bis 18 wäre ÖVP-Offenbarungseid

Kurz nachgedacht und dann Unsinn geredet

Wien (OTS) - "Der Kurz-Vorschlag einer Bildungspflicht bis zum 18. Lebensjahr passt zum bildungspolitischen Chaos in der ÖVP, wo sich Landesparteien wie leider auch die Jank-ÖVP in Wien schon die niveausenkende Gesamtschule vorstellen können und damit eine Säule der schwarzen Bildungspolitik zum Einsturz bringen wollen", sagt der Wiener FPÖ-Stadtschulrats-Vizepräsident Dr. Helmut Günther.

Jugendliche, die nach dem 9. Pflichtschuljahr noch nicht ausreichend lesen, schreiben und rechnen können, bis zum 18. Lebensjahr in die Schulen zu sperren, erinnert an die gängige SPÖ-Praxis, Arbeitslose in sinnlosen Kursen vor der AMS-Statistik zu verstecken. "Nur wenn die jahrelange FPÖ-Forderung "Deutsch vor Schule" vor allem von der Wiener-SPÖ auch mit Leben erfüllt wird, können "fertige Volksschüler ohne Volksschulbildung" in Zukunft verhindert werden", betont Günther. (Schluss)otni

