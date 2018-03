Stronach/Lugar: "Lehrergewerkschaft soll sich ans Salzamt wenden"

Team Stronach fordert raschen Beschluss ohne Gewerkschaft - auch Thema "Problemlehrer" auf die Tagesordnung setzen

Wien (OTS) - "Die Lehrergewerkschaft ist in der Frage des neuen Lehrerdienstrechts kein Sozialpartner, weil auch die Regierung kein Sozialpartner ist. Die Gewerkschaft wurde freundlicherweise in die Verhandlungen eingebunden, aber nach 32 Verhandlungsrunden reicht es. Die Lehrergewerkschaft kann jetzt gerne einen "Brief ans Salzamt" schreiben, aber soll nicht mehr länger die Kinder in Geiselhaft nehmen", so Team Stronach Klubobmann Robert Lugar.

Faymann und Spindelegger sollen nicht nur Druck auf die Lehrergewerkschaft ausüben, sondern endlich im Interesse des Landes und der Bildung unserer Kinder und Jugendlichen handeln. "Und wenn das der Gewerkschaft nicht passt, dann machen wir es ohne sie", so Lugar. Das Volk werde dann nach einem Beschluss eines neuen Lehrerdienstrechts sowieso bei der Wahl beurteilen, ob die Regierung richtig oder falsch gehandelt habe.

Der Team Stronach Klubobmann fordert, dass im Zuge der Lehrerdienstrechtsverhandlungen auch das Thema "Problemlehrer" auf die Tagesordnung gesetzt wird. "Wenn ein Chirurg ungeeignet ist, darf er seinen Beruf auch nicht mehr ausüben. Warum sollen dann unfähige Lehrer weiter die Schüler unterrichten dürfen?"

Das Team Stronach kämpft weiter für eine Sondersitzung des Nationalrates zum Lehrerdienstrecht. "Wir wollen Druck machen, damit ein neues, modernes Lehrerdienstrecht noch vor der Wahl beschlossen wird. Uns geht es um Sachpolitik im Sinne der Schüler, Eltern und engagierten Pädagogen", betont Lugar.

