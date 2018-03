ÖVP - T E R M I N E

(33. Woche vom 12. bis 18. August 2013)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

MONTAG, 12. August 2013 09:30 Pressekonferenz mit Univ.Prof. Dr. Andreas Khol, Bundobmann des Österreichischen Seniorenbundes, und den zwei Kandidatinnen zur NRW 2013: Mag. Gertrude Aubauer BO-Stv., ÖVP-Seniorensprecherin im Nationalrat, und Susanne Walpitscheker, stv. Generalsekretärin des ÖSB, zum Seniorenbund-Wahlprogramm "Wir bringen die Anliegen der älteren Generationen Österreichs direkt ins Hohe Haus!" (Sitzungssaal der ÖVP Wien, Rathausplatz 9, 1010 Wien) 10:30 Pressekonferenz mit ÖVP-Behindertensprecher Abg. Dr. Franz- Joseph Huainigg, MSc Renate Mitterhuber, Hebamme und Sprecherin von prenet, Prof. Germain Weber, Präs. Lebenshilfe Österreich, und Dr. Andreas Khol, Bundesobmann des Seniorenbundes, zum Thema "Behindertenpolitik der nächsten Legislaturperiode" (Parlament, Pressezentrum, 1017 Wien: Haupteingang rechts über die Rampe ins Untergeschoß) StS Dr. Reinhold Lopatka bei der ÖVP-Sommertour in der Steiermark: 18:00 Besuch von "Steirerglut 2013"; die Grilltour der Steirischen Volkspartei macht Station in der ganzen Steiermark (Oberspitz 1, 8483 Deutsch Goritz) 20:00 Besuch des Kulturvereines Pavelhaus (8490 Laafeld 30) BM Dr. Beatrix Karl bei der ÖVP-Sommertour im Bezirk Liezen in der Steiermark StS Sebastian Kurz bei der ÖVP-Sommertour in der Steiermark: 13:00 Pressekonferenz anlässlich der Welcome Desk-Eröffnung im ÖIF- Integrationszentrum Steiermark gemeinsam mit Franz Wolf- Maier, GF Österr. Integrationsfonds (Reitschulgasse 19, 8010 Graz) DIENSTAG, 13. August 2013 09:00 Pressekonferenz mit ÖVP-Generalsekretär Mag. Hannes Rauch zum Thema "Präsentation ÖVP-Plakatkampagne" (Cafe di Gio, Rathausplatz 9, 1010 Wien) 10:00 Sitzung des Ministerrates (BKA, Ballhausplatz 2, 1014 Wien) VK Dr. Michael Spindelegger bei der ÖVP-Sommertour in Wien 16:00 BM Dr. Beatrix Karl beim Großheurigen Pfaffstätten (2511 Pfaffstätten) BM Dr. Beatrix Karl bei der ÖVP-Sommertour in der Steiermark: 19:00 Besuch von "Steirerglut 2013", Grilltour des Wirtschaftsbund Steiermark (Landgasthof Lazarus, 8562 Mooskirchen, Edenberg 4) StS Dr. Reinhold Lopatka nach Ministerrat bei der ÖVP-Sommertour in Salzburg StS Sebastian Kurz bei der ÖVP-Sommertour in OÖ: 13:00 Pressekonferenz Welcome Desk und Eröffnung neues Integrationszentrum OÖ des ÖIF (Weingartshofstraße 25, 4020 Linz) MITTWOCH, 14. August 2013 VK Dr. Michael Spindelegger bei der ÖVP-Sommertour in Salzburg BM Dr. Beatrix Karl bei der ÖVP-Sommertour in Kärnten BM DI Nikolaus Berlakovich bei der ÖVP-Sommertour in der Steiermark StS Dr. Reinhold Lopatka bei der ÖVP-Sommertour in OÖ ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der ÖVP-Sommertour in Wien DONNERSTAG, 15. August 2013 09:00 StS Dr. Reinhold Lopatka beim Festgottesdienst und Festakt anl. 850 Jahr-Jubiläum des Stiftes am Patrozinium der Stiftskirche (Stiftskirche Vorau, Vorau 1, 8250 Vorau) 11:00 BM DI Nikolaus Berlakovich nimmt am 10-jährigen Jubiläum des Weingutes K+K Kirnbauer teil (Rotweinweg 1, 7301 Deutschkreutz) FREITAG, 16. August 2013 11:00 BM DI Nikolaus Berlakovich eröffnet die Schutzbauten am Lorenzerbach und am Schwarzenbach (8784 Trieben, Ortsteil Schwarzenbach, Geschiebebecken am Grabenausgang, im Bezirk Liezen) StS Dr. Reinhold Lopatka bei der ÖVP-Sommertour in der Steiermark StS Sebastian Kurz bei der ÖVP-Sommertour in Salzburg SAMSTAG, 17. August 2013 StS Dr. Reinhold Lopatka bei der ÖVP-Sommertour in der Steiermark: 19:30 Teilnahme bei der Krönung der 4. Steirischen Hopfenkönigin (Hauptplatz, 8463 Leutschach) StS Sebastian Kurz bei der ÖVP-Sommertour in OÖ SONNTAG, 18. August 2013 09:15 Abg. Mag. Wolfgang Gerstl anlässlich einer Gedenkveranstaltung für NS-Opfer Franz Jägerstätter bei einer Kranzniederlegung und der anschließenden Festmesse mit Weihbischof Dr. Franz Scharl (Pfarrkirche Mariabrunn, Hauptstraße 9, 1140 Wien) 11:00 BM DI Nikolaus Berlakovich eröffnet den "Dreschkirtag – historischer Feldtag Österreich" (Marillengasse 12, 7471 Rechnitz) StS Sebastian Kurz bei der ÖVP-Sommertour in NÖ

