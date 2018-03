ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von der Leichtathletik-WM Moskau 2013 und vom ATP-Tennisturnier in Montreal

Am 10. und 11. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 10. August 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Leichtathletik-Weltmeisterschaft Moskau 2013 um 7.25 Uhr und von den Semifinal-Spielen beim "Coupe Rogers" in Montreal um 21.00 Uhr und um 2.00 Uhr, die Höhepunkte von der "Österreich Rundfahrt" 1982 um 5.15 Uhr, vom UCI Mountainbike-Weltcup in Vallnord um 19.00 und 19.30 Uhr sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 20.15 Uhr.

Die Live-Übertragungen von der Leichtathletik-Weltmeisterschaft Moskau 2013 um 7.00 und 14.55 Uhr und vom Finale beim "Coupe Rogers" in Montreal um 21.00 Uhr, die Höhepunkte vom Europa-League-Qualifikationsspiel SK Rapid Wien - Asteras Tripolis um 11.15 Uhr, vom Fußball-Länderspiel Österreich - Deutschland 1969 um 13.25 Uhr, aus der 5. Runde der "Heute für Morgen" Ersten Liga um 20.15 Uhr sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 20.45 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 11. August.

Die 14. IAAF Leichtathletik-Weltmeisterschaften finden vom 10. bis 18. August in Moskau statt. ORF SPORT + überträgt täglich live und hat dabei alle Highlights im Programm - darunter auch die Bewerbe mit österreichischer Beteiligung. Thomas König und Dietmar Wolff kommentieren die WM aus Moskau.

Beim größten globalen Sportereignis des Jahres treten 1.974 Athletinnen und Athleten aus 206 Nationen in der olympischen Kernsportart an, darunter Weltstars wie Usain Bolt, Mo Farah und Jelena Isinbajewa. Österreich ist mit zwei Athleten vertreten:

Gerhard Mayer im Diskuswurf und Andreas Vojta im 1.500-Meter-Lauf. Obwohl in deren Disziplinen die Qualifikationslimits gegenüber den Olympischen Spielen von London deutlich erhöht worden sind, konnten beide die Teilnahme schaffen.

Seit 1881 zeigen die besten Tennis-Spieler/innen der Welt in Kanada ihre Künste - nur Wimbledon und das US-Open haben mehr Tradition aufzuweisen. Als Gastgeber wechseln sich Montreal und Toronto ab. Der "Coupe Rogers" ist eines von zwei ATP-1000-Turnieren im August. In die Siegerliste trugen sich Stars wie Björn Borg, Ivan Lendl, John McEnroe, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic ein. Djokovic siegte in den beiden vergangenen Jahren. Im Vorjahr setzte sich der Serbe im Finale gegen den Franzosen Richard Gasquet mit 6:3 und 6:2 durch.

Kommentator ist Andreas Du-Rieux.

ORF SPORT + zeigt die besten Szenen der 5. Runde der "Heute für Morgen" Ersten Liga. Es spielen First Vienna FC 1894 - FC Liefering, SKN St. Pölten - Cashpoint SCR Altach, SC Austria Lustenau - SV Horn, SV Mattersburg - KSV 1919 und TSV Lopocasport Hartberg - SC/ESV Parndorf 1909.

