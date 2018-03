FP-Seidl: BV Horas erster Arbeitstag beginnt mit einer Alibi-Aktion

Chilling Charly weiter im Kubik-Modus unterwegs

Wien (OTS) - "Nach monatelangem Standby-Betrieb hat der Leopoldstädter SPÖ-Bezirksvorsteher Hora zumindest schon ein Gruppenbild mit Dame zustande gebracht, was die chaotischen Zustände am Praterstern und im Stuwerviertel aber leider um keinen Millimeter verbessern wird", sagt FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Seidl. "Ein Grätzl mit Zukunft" - so der wolkige Arbeitstitel - hat diese jedoch schon hinter sich, wenn die illegale Straßenprostitution sowie die Alkohol-und Gewaltorgien am Praterstern der SPÖ-Leopoldstadt und der roten Polizeispitze in Wien weitestgehend wurscht sind.

"Die täglich 130.000 Passanten am Praterstern und die leidgeplagten Bewohner des Stuwerviertels haben von Horas Fototermin herzlich wenig, nur mit mehr Aktivität vom roten Polizei-Chef in Wien punkto Stuwerviertel und einem Alkoholverbot am Praterstern können die Missstände wirksam bekämpft werden" , betont Seidl. (Schluss)otni

