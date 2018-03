Bundesimmobiliengesellschaft erhält erneut Aaa-Rating von Moody's

Wien (OTS) - Die Ratingagentur Moody's hat der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) 2013 erneut das Aaa-Rating bestätigt. Die BIG wird als äußerst kreditwürdig sowie als verlässlicher, fähiger Schuldner bei der Tilgung von Verbindlichkeiten eingestuft. "Mit diesem Rating kann die BIG weiterhin Anleihen zu für das Unternehmen sehr attraktiven Konditionen begeben. Das Rating spiegelt gleichzeitig das hohe Vertrauen des Kapitalmarktes in die BIG wieder", sagt BIG-Geschäftsführer Hans-Peter Weiss.

Der BIG-Konzern ist mit rund 2.800 Objekten einer der größten Liegenschaftseigentümer in Österreich. Das Portfolio besteht aus sieben Millionen Quadratmeter Gebäude- und rund 23 Millionen Quadratmeter Grundstücksfläche. Es gliedert sich in die Segmente Schulen, Universitäten, Sonder- und Spezialimmobilien. Größte Mieter der BIG sind das Bundesministerium für Unterricht Kunst und Kultur (BMUKK), die Universitäten oder das Bundesministerium für Justiz (BMJ). Die Büroimmobilien und Entwicklungsliegenschaften sind seit Jänner 2013 in der Tochtergesellschaft ARE Austrian Real Estate GmbH gebündelt. Das Portfolio der ARE umfasst rund 600 Objekte mit rund 1,8 Millionen Quadratmetern Gebäudefläche. Während die BIG primär auf öffentliche Institutionen konzentriert ist, sollen mit dem Angebot der ARE auch private Mieter angesprochen werden.

