Sery Froschauer - Werbeklimaindex zeigt: Kalt - warm für rot-weiß-rote Werbekonjunktur

WIFO Werbeklimaindex im Auftrag des Fachverbandes Werbung sieht aktuell Abkühlung der Werbekonjunktur - Kommunikationsbranche erwartet Trendwende für das 3. Quartal

Wien (OTS/PWK565) - "Die heimische Kommunikationswirtschaft erlebt derzeit ein wahres Wechselbad, es gibt kalt - warm: Die Werbekonjunktur hat im 2. Quartal 2013 spürbar abgekühlt, doch wichtige Indikatoren lassen einen erfreulichen Klimawechsel für das 3. und 4. Quartal erwarten.

Österreichs Werbewirtschaft wächst auch 2013. Aber die Entwicklung ist nicht mehr so dynamisch wie noch zu Jahresbeginn", kommentiert und analysiert Angelika Sery-Froschauer Obfrau des Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) den aktuellen WIFO-Werbeklimaindex. Der WIFO-Werbeklimaindex wird vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) viermal jährlich im Rahmen des WIFO-Konjunkturtests erhoben. Die aktuellen Daten wurden im Juli 2013 bei 519 Unternehmen der Werbung und Marktkommunikation mit insgesamt 4.401 Beschäftigten erhoben.

"Belastet wird die heimische Werbekonjunktur von der schwachen allgemeinen Wirtschaftslage. Die anhaltende Krise im Euro-Raum geht auch an der österreichischen Werbung und Marktkommunikation nicht ganz spurlos vorüber", so Sery-Froschauer.

"Insbesondere bei der Geschäftslage, die die Gewinnsituation der Unternehmen widerspiegelt, sehen wir eine deutliche Verschlechterung", erklärt Werner Hölzl, Experte des Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO). Zum ersten Mal seit dreieinhalb Jahren überwiegen in der Befragung zum Werbeklimaindex nicht mehr die Unternehmen, deren Geschäftslage sich im vergangenen Quartal verbesserte, gegenüber jenen, deren Geschäftslage sich verschlechterte. Aber auch in der Auftragslage und der Nachfrageentwicklung macht sich eine Abschwächung bemerkbar. "Vor eineinhalb Jahren meldeten 82 % der Unternehmen ausreichende oder sogar mehr als ausreichende Auftragsbestände, dieser Wert ist inzwischen auf 66 % gesunken."

Trotzdem beurteilen die Unternehmen der Werbung und Marktkommunikation ihre Lage insgesamt weiterhin positiv. So fällt der Index der aktuellen Lagebeurteilungen, die eine Komponente des WIFO-Werbeklimaindex, welche die Ist-Situation und die rezente Entwicklung zusammen fasst, mit +18 Punkten weiterhin gut aus, auch wenn er seit dem letzten Höhepunkt, den er mit +39 Punkten vor eineinhalb Jahren erreichte, deutlich gesunken ist. Zum Vergleich:

der vom WIFO ermittelte Gesamtindikator für Industrie, Bau und Dienstleistungssektor liegt zurzeit bei -1 Punkt.

"Auch wenn die Werbekonjunktur zusehends weniger rosig ausfällt, blicken wir doch optimistisch auf das zweite Halbjahr 2013", meint Sery-Froschauer. Sie bezieht sich damit auf den Index der unternehmerischen Erwartungen, die zweite Komponente des WIFO-Werbeklimaindex, der mit +16 Punkten zeigt, dass die optimistischen Erwartungen in der Werbewirtschaft weiterhin deutlich gegenüber den pessimistischen überwiegen. "Vor allem hinsichtlich der Entwicklung von Nachfrage und Geschäftslage sind die Unternehmen weiterhin sehr optimistisch", meint Hölzl, "zurückhaltender sind sie in Bezug auf die Preis- und Beschäftigungsentwicklung."

"Der von uns seit Jahresbeginn prognostizierte Trend, nämlich dass die Dynamik in der Werbung spürbar nachlässt, hat sich bestätigt", so Sery-Froschauer: "Wir erwarten die Trendwende im 3. Quartal und rechnen im 4. Quartal bereits wieder mit einem leichten Wachstums-Plus."

Im Gesamtjahr 2013 könnte laut Daten des Fachverbands Werbung und Marktkommunikation ein reales Werbewachstum von +1 % erreichbar sein.

Sonderauswertung "Werbung & Bildung" - Online-Education:

"Österreich muss sich eine Vision geben, wo es 2030 in einer globalisierten Welt steht", erklärte WIFO-Chef Karl Aiginger in einem vielbeachteten Zeitungsinterview vorige Woche. "Wir müssen unser Geld primär im Bereich Bildung einsetzen. An der Spitze werden wir als Kreativstandort Österreich nur dann weiter stehen, wenn wir in Bildung viel, viel besser als heute sind", stellt Sery-Froschauer klar:

"Wir wollen daher wissen, welche innovativen Bildungs-Tools in der Werbe- und Kommunikationsbranche genutzt werden oder überhaupt relevant wären. Wir haben daher mit dem WIFO auf Basis einer Sondererhebung vom November 2011 mit dem Schwerpunkt "Werbung & Bildung" die Fragestellungen vertieft und können nun eine zusätzliche Analyse zum Zukunftsthema "Online-Education" bieten.

Rund die Hälfte der befragten Werbeunternehmen wäre prinzipiell bereit, Online-Plattformen in der Weiterbildung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzusetzen, lediglich ein Zehntel setzt diese modernen Tools aber bereits aktiv ein. Diese Diskrepanz liegt nicht zuletzt am derzeit nicht ausreichend verfügbaren Angebot an Online-Weiterbildungsmöglichkeiten: Lediglich ein Zehntel der Unternehmen ist mit dem derzeitigen Angebot zufrieden, ein Drittel sieht gute Ansätze, ortet aber gleichzeitig Verbesserungsbedarf. Über die Hälfte kann das gegenwärtige Angebot nicht beurteilen. Daher wird der Fachverband der Werbung und Marktkommunikation ab Herbst eine Informationsoffensive zu werberelevante Online-Ausbildungstools starten.

"Die neue Bundesregierung muss Bildung forcieren und gesamthafte Medienpolitik betreiben, damit der Kommunikationsstandort Österreich für die digitale Welt fit ist", so Sery-Froschauer an die Adresse der Politik. (JR)

