Gerstl lädt zu Gedenken an einen österreichischen Helden

Im Gedenken des siebzigsten Todestages des seligen NS-Opfers Franz Jägerstätter - Gedenkveranstaltung am 18. August in der Pfarre Wien Mariabrunn, Wien 14.

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der oberösterreichische Landwirt und überzeugte Christ Franz Jägerstätter war während der nationalsozialistischen Herrschaft in Österreich in Gefangenschaft gekommen, da er aufgrund der Bibel den Militärdienst ablehnte. Mehrere Versuche, ihn zum Eintritt in die deutsche Armee zu zwingen, scheiterten an seinem festen Glauben an Gott und die Kirche. Selbst der Tod schreckte ihn nicht ab, auch weiterhin bekennender Christ zu sein. So wurde Jägerstätter am 9. August 1943 - vor genau 70 Jahren - durch das Fallbeil in Deutschland hingerichtet.

"Die Herrschaft der Nationalsozialisten war ein schrecklicher Abschnitt für unser Land. Nur wenige hatten den Mut und die Courage, auf der Grundlage ihrer Überzeugung den Druck der Nationalsozialisten auszuhalten", antwortet der ÖVP-Nationalratsabgeordnete Mag. Wolfgang Gerstl auf die Frage nach der großen Bedeutung Franz Jägerstätters für Österreich.

"Der Umgang mit unserer Vergangenheit ist der Schlüssel für unsere Zukunft in Österreich", so Gerstl weiter. Aus diesem Anlass lädt Abg. Mag. Wolfgang Gerstl gemeinsam mit dem Kulturverein "Schöneres Penzing" zu einer Gedenkveranstaltung für Franz Jägerstätter am Sonntag, 18. August 2013, in der Pfarrkirche Mariabrunn (Hauptstraße 9, 1140 Wien) ein.

Das Programm:

9:15 Uhr: Kranzniederlegung mit NR Mag. Wolfgang Gerstl

9:30 Uhr: Festmesse mit Weihbischof Dr. Franz Scharl

10:30 Uhr (gleich im Anschluss an die Festmesse): Präsentation der Gedenkarbeit des Bundesministeriums für Inneres und Agape

