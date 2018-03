SPATENSTICH FÜR NEUES LOGISTIK-ZENTRUM IN ALLHAMING/OBERÖSTERREICH

ÖSTERREICHISCHE POST AG INVESTIERT 50 MILLIONEN EURO

Wien/Allhaming (OTS) - Im Beisein von Oberösterreichs Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer, dem Allhaminger Bürgermeister Dr. Joachim Kreuzinger, DI Dr. Georg Pölzl, dem Generaldirektor der Österreichischen Post AG und seinen beiden Vorstandskollegen DI Walter Hitziger und DI Peter Umundum erfolgte am 8. August der Spatenstich für das neue Logistikzentrum in Allhaming.

Das derzeitige Logistikzentrum am Linzer Hauptbahnhof wurde in den 80er-Jahren gebaut und entspricht - trotz zahlreicher Adaptierungen und Modernisierungen - nicht mehr den aktuellen Anforderungen eines zeitgemäßen Logistikunternehmens wie der Österreichischen Post. Außerdem reichen in Zeiten mit starkem Postaufkommen wie etwa zu Weihnachten die technischen Kapazitäten nicht mehr aus, da vor allem die Paketmengen von Deutschland nach Österreich über Linz Jahr für Jahr zunehmen.

Mit Allhaming konnte nun ein geeigneter neuer Standort für rund 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden werden. Das 82.000 m2 große Grundstück liegt direkt an der Autobahn und bietet somit eine ideale Verkehrsanbindung. Zusätzlich kommt es zu einer Verkehrsentlastung im Umfeld des Linzer Hauptbahnhofs.

Ausgelegt ist das neue Logistikzentrum für die Bearbeitung von 1,6 Millionen Briefen und 100.000 Paketen pro Tag. Die Gesamtkosten betragen rund 50 Millionen Euro und die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist für September 2014 geplant. Sämtliche Postsendungen des Großteils von Oberösterreich und Teilen Niederösterreichs werden in Zukunft in Allhaming sortiert.

Totalunternehmer für den Bau und die Außenanlagen ist GOLDBECK RHOMBERG GmbH aus Salzburg. Folgende weitere Firmen wurden bereits beauftragt:

Paket-Fördertechnik: Budde Fördertechnik GmbH, Bielefeld / Deutschland

Brief-Fördertechnik: Vanderlande Industries GmbH, Mönchengladbach / Deutschland

Kleinbriefsortiermaschinen: SOLYSTIC SAS, Bagneux / Frankreich

Flat-Sortiermaschine: Siemens AG

