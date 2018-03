SPÖ-Termine von 12. August bis 18. August 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 12. August 2013:

11.30 Uhr Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek im diePresse.com-Chat.

12.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer auf Betriebsbesuch in der Zentralwerkstätte der Wiener Linien (Simmeringer Hauptstraße 252, 1110 Wien).

16.00 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ-Oberösterreich Barbara Prammer absolviert im Rahmen des Wahlkampfes Hausbesuche in Eberschwang (Bezirk Ried im Innkreis).

DIENSTAG, 13. August 2013:

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

14.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer auf Betriebsbesuch bei der Firma Manner (Firma Manner, Wilhelminenstraße 6, 1170 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen eines Bundesländertages in Salzburg nimmt Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek an einem BürgerInnendialog in Hallein teil (Kolpinghaus, Schöndorferplatz 3, 5400 Hallein).

MITTWOCH, 14. August 2013:

Sozialminister Rudolf Hundstorfer auf Bundesländertag in der Steiermark.

Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf Bundesländertag in Salzburg (vormittags).

Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf Bundesländertag in NÖ, u.a. in Ebreichsdorf und Neulengbach (nachmittags).

10.30 Uhr SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Johann Maier nimmt in einer Pressekonferenz zum Thema "Kontrolldefizite bei Pflanzenschutzmittel und Bioziden" Stellung (Parlament, SPÖ-Stützpunktzimmer).

18.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann diskutiert beim "Kleine Zeitung"-Wahl-Salon mit Leserinnen und Lesern (Hasnerstraße 2, 9020 Klagenfurt)

DONNERSTAG, 15. August 2013:

9.30 Uhr Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek beim Sonnentor-Jubiläums-Kräuterfest (Sprögnitz, 3910 Zwettl).

9.30 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger hält im Rahmen der Eröffnung des Mühlviertler Volksfestes eine Festrede (Messegelände Freistadt/Festbierzelt, 4240 Freistadt).

10.15 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer auf Bädertour im Großfeldsiedlungsbad (Großfeldsiedlungsbad, 1210 Wien).

14.30 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ-Oberösterreich Barbara Prammer besucht das "Kremsdorfer Familienfest" in Ansfelden (Ansfelden, Kremspark, Nettingsdorfer Straße).

18.30 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ-Oberösterreich Barbara Prammer besucht das "Weinfest" in Kleinzell (Kleinzell, Sonnleitner/Rickersberger).

SAMSTAG, 17. August 2013:

10.00 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ-Oberösterreich Barbara Prammer eröffnet die Strudengauer Messe (Waldhausen).

SONNTAG, 18. August 2013:

9.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer nimmt an der Präsidiumsklausur der SPÖ-Frauen Linz-Stadt teil (Hotel Lebensquell, Bad Zell).

9.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer auf Bädertour im Kongressbad (Kongressbad, 1160 Wien).

20.30 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt am Pharmig-Empfang der Alpbacher Gesundheitsgespräche 2013 teil (Romantikhotel Böglerhof, 6236 Alpbach Nr. 166).

