Extra Toto (6.-8.8.2013): Dreifachjackpot - es geht um 13.000 Euro

Jackpot auch in beiden Rängen der Torwette

Wien (OTS) - Zum dritten Mal hintereinander gab es keinen Zwölfer bei Extra Toto, und somit geht es in der nächsten Runde um einen Dreifachjackpot. Im Zwölfer-Gewinnrang warten dabei rund 13.000 Euro.

In der Torwette gelang es niemandem, auch nur drei Ergebnisse richtig zu tippen, und so heißt es in beiden Rängen Jackpot.

26. Extra Toto Runde vom 14. August 2013

1 Österreich - Griechenland 2 Deutschland - Paraguay 3 Italien - Argentinien 4 Schweiz - Brasilien45 5 England - Schottland 6 Belgien - Frankreich 7 Schweden - Norwegen 8 Polen - Dänemark 9 Wales - Irland 10 Portugal - Niederlande 11 Bosnien-Herzegowina - USA 12 Rumänien - Slowakei

Spiele 1 bis 12: Freundschaftliche Länderspiele

Annahmeschluss: Mittwoch, 14. August 2013, 18.20 Uhr.

Die endgültigen Quoten der 25. Extra Toto Runde

3fachJP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 9.171,10 - 13.000,- warten 4 Elfer zu je EUR 471,70 48 Zehner zu je EUR 39,30

Der richtige Tipp: 1 X 2 / 2 1 1 / X 2 X / X 2 2

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 2.463,60 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 321,10

Torwette-Resultate: 3:1 0:0 0:1 0:3

