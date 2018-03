VP-Juraczka ad Gebührenbremse: Endlich macht Brauner einen ersten Schritt

Wien (OTS) - "Wir begrüßen die von Vizebürgermeisterin Renate Brauner angekündigte Senkung der Strom- und Gastarife ausdrücklich, wobei eine Reduktion um 3,5% vergleichsweise bescheiden ist. Immerhin zahlt ein Wiener Durchschnittshaushalt für Strom und Gas um 5,3% oder rund 100 Euro pro Jahr mehr als in Graz bzw. um knapp 20% (!) oder rund 300 Euro mehr als in Bregenz", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in einer ersten Reaktion.

Manfred Juraczka: "Es ist ein erster Schritt Richtung "Leistbares Leben" in dieser Stadt, der nach der rot-grünen Gebührenlawine der letzten Jahre dringend notwendig ist. Angesichts der neuerlichen bereits beschlossenen Erhöhungen bei Wasser, Abwasser und Müll um 4,4% ab 2014 erneuern wir unsere Forderung nach einer Gebührenbremse und einer Abschaffung des Valorisierungsgesetzes."

"Der Rechnungshof hat dargelegt, dass die Stadt Wien Überschüsse von rund 100 Mio. Euro pro Jahr erzielt. Mit diesem "Körberlgeld" muss Schluss sein, die Stadt Wien darf bei den Gebühren nicht mehr als die tatsächlich anfallenden Kosten verrechnen", so Juraczka abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

presse.klub @ oevp-wien.at