Erste Grillerei mit Bernie Rieder im "Österreicher im MAK"

Wien (OTS) - Grillgenuss und -spaß pur an einem herrlichen Sommerabend wurden den Gästen bei der ersten Spanferkelgrillerei des neuen Küchenchefs Bernie Rieder im Gastgarten des "Österreicher im MAK" in Wien geboten.

Der neue Küchenchef Bernie Rieder hat erstmals die Küche mit dem Grill im schattigen Gastgarten des "Österreicher im MAK" getauscht und die Gäste mit unkonventionellem und ursprünglichem Grillgenuss verwöhnt. Auf der Speisekarte: Spanferkel, Schweinskotelettes Coke-and-Ketchup-Flavour, Flap Meat, Garnelenspieße Hawaii, Dorade, gegrillte Eistarte und Co. Außerdem nutzten die Gäste die besondere Gelegenheit, sich auch Tipps, Tricks und Geschichten rund um die heiße Tradition bei "Grillmeister" Bernie Rieder zu holen. So wurde die erste Spanferkelgrillerei von Bernie Rieder im ÖMAK zu einem gelungenen Sommer- und Grillfest mitten in Wien. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es bereits wieder am 22. August 2013, 19.00 Uhr, im Sommer-Garten des "Österreicher im MAK".

Seit Mitte Juni serviert Spitzenkoch Bernie Rieder als neuer Küchenchef im ÖMAK seine Ideen zur österreichischen Küche. Die kraftvollen innovativen Gerichte auf Basis von typischen heimischen Rezepten sind trendig und unkonventionell. Rieder will damit Jung und Alt für das außergewöhnliche Gasthaus im Museum für angewandte Kunst interessieren.

Termin:

Nix für Vegetarier! Bernie Rieders Spanferkelgrillerei

Co-Stars: Schweinskotelette Coke-and-Ketchup-Flavour, Flap Meat, Grilled Ice - die gegrillte Eistarte, Dorade - am Anfang noch ganz, Garnelenspieße Hawaii, Entrecote à la Meer

Wieder am 22. August 2013, ab 19.00 Uhr

Im Gastgarten des "Österreicher im MAK", Stubenring 5, 1010 Wien (findet bei jedem Wetter statt)

Preis: Euro 29,- pro Person (all you can eat, Getränke extra)

Reservierungen unter: +43-1-7140121 oder reservierung @ oesterreicherimmak.at

www.oesterreicherimmak.at

Über das "Österreicher im MAK"

Das "Österreicher im MAK" ist das Gasthaus im Museum für angewandte Kunst in Wien und steht für beste österreichische Küche. Es verbindet architektonisch und kulinarisch Bewährtes mit zeitgenössischen Ideen. Küchenchef Bernie Rieder kocht auf Basis traditioneller Rezepte neue innovative Gerichte. Für seine kreativen, aber authentischen Speisen verwendet der Küchenchef nur die besten regionalen und saisonalen Zutaten. Das "Österreicher im MAK" hat wie ein klassisches Wiener Gasthaus einen Schankbereich, ein Gast- und ein Extrazimmer sowie einen großen grünen Gastgarten im Innenhof des Museums.

Über die GOURMETGROUP

Die GOURMETGROUP hat sich dem Thema Essen & Genuss verschrieben. Die Unternehmens-gruppe vereint marktführende, eigenständige Unternehmen rund um die Kompetenzbereiche Ernährung, Kulinarik und gastronomische Dienstleistungen. Dazu gehören Business-, Education-und Care-Catering, Retail- & Food-Service, Restaurants und Cafés sowie Eventgastronomie. Zu den bekanntesten Lokalen der GOURMETGROUP gehören der Wiener Rathauskeller, das Café Schwarzenberg sowie die Cafés und Restaurants im Kunsthistorischen und Naturhistorischen Museum in Wien und das "Österreicher im MAK". Die GOURMETGROUP ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG.

