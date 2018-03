Vilimsky: FPÖ gegen Rauchverbot in der Gastronomie

Wirte müssen selbst entscheiden dürfen

Wien (OTS) - Vehement gegen das von der angeblich wirtschaftsfreundlichen ÖVP geforderte generelle Rauchverbot in der Gastronomie, hat sich heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky ausgesprochen. "Wirte müssen selbst entscheiden dürfen wie sie ihren Betrieb führen wollen", betonte Vilimsky.

Die Gastronomie ist ohnehin schon mit einer Fülle an sinnlosen, schikanösen und geschäftsstörenden Auflagen, Verordnungen und Gesetzen konfrontiert, die ihnen das wirtschaftliche Überleben massiv erschweren würden, so Vilimsky. "Diesen Eiertanz um das Rachverbot braucht wirklich niemand und schon gar nicht die Gastronomie, die ohnehin um jeden Gast kämpfen muss", so Vilimsky.

"Jedem Wirt muss frei stehen ob er ein Nichtraucherlokal, ein Raucherlokal oder ein gemischtes Raucher/Nichtraucherlokal führen will", betonte Vilimsky. In diese unternehmerische Entscheidung dürfe sich der Staat nicht einmischen, so Vilimsky, der davon ausgeht, dass bei einem ausreichenden Angebot an Raucher und Nichtraucherlokalen, der Markt ganz alleine für ein funktionierendes System sorgen werde. "Kein Nichtraucher muss in ein Raucherlokal gehen und kein Raucher muss in ein Nichtraucherlokal gehen, wenn er nicht will", so Vilimsky. Dazu müsse allerdings ein Angebot bestehen, dass beiden Gruppen ausreichend Möglichkeiten biete, forderte Vilimsky auch die Aufhebung der derzeit geltenden willkürlichen und nicht nachvollziehbaren Quadratmeterregelung.

Dass ausgerechnet die ÖVP jetzt ein generelles Rauchverbot fordere nachdem die österreichischen Wirte seit 2009 rund 96 Mio. Euro in Umbaumaßnahmen für getrennte Raucherbereiche investiert hätten, zeige einmal mehr, dass es mit der Wirtschaftskompetenz der Schwarzen nicht weit her sei, so Vilimsky. Auch die angedachten Entschädigungen seien ein Hohn. "Wenn ein Wirt zusperren muss, weil keine Gäste mehr in sein Nichtraucherlokal gehen wollen, hilft ihm die Entschädigung auch nicht weiter", so Vilimsky der den rauchenden Köpfen in der ÖVP-Denk?-Werkstatt empfahl ihre Schnapsidee auszudämpfen.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at