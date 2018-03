Mostviertel will perfekter Gastgeber der Landesausstellung 2015 sein

Regionspartnerprogramm für touristische Betriebe

St. Pölten (OTS/NLK) - Für alle touristischen Betriebe der LEADER-Regionen Kulturpark Eisenstraße und Mostviertel-Mitte bietet sich bis 30. September 2013 die Gelegenheit, sich für ein Regionspartnerprogramm zur Vorbereitung auf die Niederösterreichische Landesausstellung 2015 anzumelden. Dieses Programm für Gastronomen, Beherberger, Hüttenwirte, Direktvermarkter etc. umfasst zahlreiche Schulungen, Exkursionen bzw. Mostviertel-Runden und verfolgt das Ziel, sich als Region 2015 und darüber hinaus als perfekter Gastgeber erweisen zu können.

Wer am Regionspartnerprogramm teilnimmt, dessen erste Veranstaltungen und Kurse bereits im September beginnen, ist als exklusiver Partner in das Marketing der Niederösterreichischen Landesausstellung 2015 eingebunden und in Folge als "Qualitätspartner Mostviertel" gekennzeichnet. Erarbeitet wurde das Regionspartnerprogramm in den vergangenen Monaten von Vertretern der beiden LEADER-Regionen Kulturpark Eisenstraße und Mostviertel-Mitte gemeinsam mit Mostviertel Tourismus, Niederösterreich Werbung, Wirtschaftskammer und Landwirtschaftskammer NÖ.

Im Rahmen des Qualifizierungsprogrammes werden die regionalen Touristiker bei Exkursionen und Mostviertel-Runden auf altes Handwerk, die Welt des Eisens und der Schmieden treffen, regionsspezifische Produkte und Ausflugshighlights noch besser kennenlernen oder auch gemeinsam mit einem Haubenkoch Speisen zubereiten. Daneben gibt es Basisschulungen zu Gästebeschwerden, Gestaltung von Packages, Telefonmarketing etc.

Weitere Informationen und persönliche Beratungen zum Regionspartnerprogramm bei der LEADER-Region Kulturpark Eisenstraße unter 0660/214 67 90, Anita Eybl, und e-mail info @ rent-a-sepp.at, bzw. bei der LEADER-Region Mostviertel-Mitte unter 0676/448 89 34, DI Johannes Zeilinger, e-mail j.zeilinger @ mostviertel-mitte.at. Die Broschüre mit allen Informationen zum Regionspartnerprogramm ist unter www.eisenstrasse.info oder www.mostviertel-mitte.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12175

www.noe.gv.at/nlk