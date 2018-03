Ganztagsmittelschule in Wien-Donaustadt wird um 5,3 Mio saniert

Wien (OTS) - Die Ganztagsmittelschule Anton-Sattler-Gasse 93 in Wien-Donaustadt wird seit Beginn des Schulsanierungspakets im Jahr 2008 saniert. Mit einem Gesamtkostenrahmen von rund 5,3 Mio Euro ist dies das drittgrößte Projekt in der Umsetzung des Schulsanierungspakets im 22. Bezirk. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem die Fassade sowie das Dach des Schulgebäudes saniert. Zudem wurden zahlreiche Klassen erneuert, Gangbereiche instandgesetzt, sowie eine neue Lehrküche eingerichtet. Im Zuge der diesjährigen Bauetappe wird die Schule, neben der Erneuerung von Gangbereichen und zahlreichen Räumen, mit einem neuen Physiksaal ausgestattet.

"Durch diese Sanierung bietet der Schulstandort modernste Rahmenbedingungen für SchülerInnen, LehrerInnen und FreizeitbetreuerInnen. Den Beteiligten ist es gelungen helle, freundliche Räume zu gestalten", so Stadtrat Christian Oxonitsch, der sich auch bei Bezirksvorsteher Norbert Scheed für die "konstruktive Zusammenarbeit" bedankte.

Für die kommenden Jahre ist vorgesehen, die Sanierung im Inneren fortzusetzen und die Außenanlage zu erneuern. Die Renovierungsarbeiten sollen im Jahr 2016 abgeschlossen werden.

Schulsanierungspaket 2008 bis 2017

Das Schulsanierungspaket, das 2007 im Wiener Gemeinderat beschlossen wurde, läuft zehn Jahre lang bis zum Jahr 2017: Insgesamt werden in dieser Zeit 570 Mio Euro für substanzerhaltende Maßnahmen in 242 allgemein bildenden Pflichtschulen in Wien investiert. Die Stadt Wien unterstützt die Bezirke mit einer Sonderförderung von 40 Prozent.

Beim Start des Schulsanierungspaketes im Jahre 2008 wurde an 144 Standorten mit Sanierungsarbeiten begonnen, bis Ende 2012 wurden 28 Schulgebäude fertig saniert, wobei die einzelnen Sanierungsinvestitionen je Standort von 18.000 Euro bis rund 5 Mio Euro reichen. Durch das Schulsanierungspaket konnten bisher über 215 Mio Euro in Wiens Schulgebäude investiert werden.

Pressebild unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Nina Böhm

Mediensprecherin Stadtrat Christian Oxonitsch

+43 1 4000 81378

Tel.: +43 676 8118 81378

nina.boehm @ wien.gv.at

http://www.oxonitsch.at/