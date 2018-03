Wieder ausgesetzter Hund in Urlaubszeit - Pfotenhilfe Lochen jetzt schon überfüllt

Verein Pfotenhilfe appelliert: Vor der Anschaffung eines Tieres gut überlegen

Wien / Lochen am See (OTS) - Die Sommerferien bedeuten meistens Freude über die warmen Temperaturen und den vielleicht noch bevorstehenden Urlaub. Doch freuen können sich viele Haustiere um diese Jahreszeit leider gar nicht - denn immer noch werden viele von ihnen vor dem Urlaub in Tierheime gebracht oder sogar einfach ausgesetzt, weil die Tierhalter nicht auf den gewohnten Urlaub verzichten wollen.

"Leider wird bei der Anschaffung von Haustieren immer noch zu wenig nachgedacht." bedauert Sonja Weinand, Sprecherin des Vereins Pfotenhilfe. Oft werden süße Welpen spontan aus der Tierhandlung mitgenommen, ohne sich die Konsequenzen überlegt zu haben. "Spätestens vor dem nächsten Urlaub wird dann panisch nach einer Lösung gesucht, den Vierbeiner wieder los zu werden." berichtet Weinand.

Auch in der Pfotenhilfe Lochen gab es in letzter Zeit besonders viele Neuzugänge. "Es wurden in den letzten Wochen besonders viele Hunde in die Pfotenhilfe Lochen gebracht, die alle ausgesetzt auf der Straße gefunden wurden und nun, zusätzlich zu den bestehenden Tieren, von den Tierpflegern versorgt werden müssen." sagt Weinand.

Erst vor wenigen Tagen wurde die grau-braune Schäfermischlingshündin "Akira" von der Tierrettung der Pfotenhilfe Lochen abgeholt. Die Hündin war neben einem Haus in Neukirchen (Bezirk Braunau) herumgestreunt. "Als unser Team Akira, wie wir sie nannten, genauer untersuchte, kamen auch zahlreiche Parasiten und Flöhe auf ihrem Fell zum Vorschein." so Weinand. "Außerdem wurde uns auch eine heimatlose Rotwangenschildkröte gebracht." Jetzt bittet die Pfotenhilfe Lochen unter der Nummer 0664 / 122 10 51 um Hinweise zu den Besitzern.

Wenn Sie selbst ein offensichtlich ausgesetztes Tier finden, sollten Sie sich dieses zuerst einmal gut ansehen. Wirkt das Tier orientierungslos und ist offensichtlich allein gelassen worden, sollten Sie die zuständige Polizeistelle oder das nächste Tierheim kontaktieren." informiert Weinand. "Ist das Tier verletzt, bringen Sie es am besten als erstes zum nächsten Tierarzt."

Besonders wichtig bei Haustieren ist, sich vor der Anschaffung genügend Gedanken zu machen, ob man sich um das "Wunschtier" auch ausreichend kümmern kann. Dabei ist auch zu bedenken, ob der Vierbeiner in den Urlaub mitgenommen, beziehungsweise bei Verwandten bleiben kann, oder ob es Möglichkeiten wie Tierpensionen gibt, in denen Hunde wie Katzen optimal betreut werden. "Sollten Sie sich nach reiflicher Überlegung und Beratung für die Aufnahme eines Tieres entscheiden, nehmen Sie bitte ein Tier aus einem der ohnehin überfüllten Tierheime wie der Pfotenhilfe Lochen bei sich auf." appelliert Sonja Weinand an alle zukünftigen Tierhalter.

