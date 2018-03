Wiener Wasser arbeitet mit Hochdruck an Reparatur des Leitungsschadens am Inneren Lerchenfelder Gürtel

Wien (OTS) - Mit Hochdruck arbeiten die Experten von Wiener Wasser an der Reparatur des Schadens an der Wasserleitung am Inneren Lerchenfelder Gürtel im Bereich der Josefstädter Straße. Derzeit sind zwei Fahrspuren für den Verkehr offen. Der Betrieb der Straßenbahnlinien ist nicht beeinträchtigt.

Ein Versorgungsstrang mit 20 cm Durchmesser war gegen 5 Uhr früh geborsten. Der Leitungsschaden betrifft die unmittelbare Wasserversorgung der Häuser am Lerchenfelder Gürtel. Für die in diesem Bereich betroffenen Anrainer wurde umgehend eine Ersatzversorgung mittels Wasserwagen eingerichtet. Das Bereitschaftsteam von Wiener Wasser ist seit den frühen Morgenstunden in vollem Einsatz, um die notwendigen Maßnahmen vor Ort so rasch als möglich abzuschließen.

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing. Walter Kling

Wiener Wasser

Tel.: 01 59959 31002

Mobil: 0676 8118 31002

Email: walter.kling @ wien.gv.at