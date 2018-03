Innere Stadt: "Der Tod steht ihm gut" im Lustspielhaus

Nächste "Jedermann"-Aufführungen von 12. bis 16. August

Wien (OTS) - In der zehnten Spielsaison widmet sich das Sommer-Theater "Wiener Lustspielhaus" (Intendanz: Adi Hirschal) dem "Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal. Seit Mitte Juli ist im schmucken "Zelt-Palast" in der Innenstadt auf dem Platz Am Hof eine durch den Literaten "Franzobel" bearbeitete, wienerische Version des Klassikers als "musikalische Posse" zu sehen. Das humorige Werk "Jedermann oder Der Tod steht ihm gut" wird bis Freitag, 30. August, gezeigt. Die nächsten Vorstellungen gehen von Montag, 12. August, bis Freitag, 16. August, allabendlich im "Lustspielhaus" über die Bühne. Beginn ist jeweils um 20.00 Uhr. Karten werden an der Abend-Kasse in drei Preis-Kategorien (34 Euro, 29 Euro bzw. 24 Euro) feilgeboten. Manche Plätze mit eingeschränkter Sicht kosten 9 Euro. Der Prinzipal persönlich verkörpert den Tod und tritt als "Abkratius Hindrich von Sens und Moder" im Atelier des Couturiers Koloman "Mandi" Jedermann ein. "Alphonsine Stopfschwammerl", "Isabella Kartoffelkeller", "Ambrosius Kipferl" sowie "Dünnbein" und "Dickbauch" amüsieren die Zuschauer nicht minder. Auskunft und Reservierung: Telefon 0681/201 511 75, E-Mail karten @ wienerlustspielhaus.at.

Neben Adi Hirschal, der auch Regie führt, stehen Ben Marecek, Gabriela Benesch, Sophie Aujesky, Nikolaus Firmkranz, Bernie Feit und Alexander Braunshör auf der Sommer-Bühne. Von Peter Uwira stammen die Liedtexte. Wolfgang Tockner (Keyboard) und Andy Cutic (Gitarre) machen Musik. Maddalena Noemi Hirschal (Bühne, Kostüme), Matthias Krische (Bühnenbild/Konstruktion) plus Gerda Fischer (Maske) tragen gleichfalls zum Erfolg des "Lustspielhauses" bei. Die Theater-Kasse auf dem Platz Am Hof ist Dienstag bis Samstag von 15.00 bis 20.00 Uhr offen. Karten für die erheiternden "Jedermann"-Aufführungen nach Wiener Art und verschiedene "Gast-Programme" sind auch bei "Wien-Ticket", "Ö-Ticket" und der "Raiffeisen-Bank" zu bekommen. Vielfältige Informationen über die noch bis Ende August laufende Sommer-Saison 2013 im "Wiener Lustspielhaus" publiziert der "Verein zur Förderung musikalischer und darstellerischer Künste" im Internet:

www.wienerlustspielhaus.at. (Schluss) enz

