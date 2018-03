Simmering: Wie ein Fasangarten zum Pulvermagazin wurde

Schloss-Besichtigung am 11.8., Anmeldung: 0664/574 52 10

Wien (OTS) - Auf Geheiß von Maximilian II. kam es in Simmering zwischen 1568 und 1575 zur Errichtung eines "Neuen Fasan- oder Lustgartens". Später erfolgte der Bau eines Lusthauses mit der Bezeichnung "Neu(es) Gebäude" und in weiterer Folge diente das Areal als Menagerie für Löwen und manch andere Raubtiere. Nach der Verlegung des Getiers nach Schönbrunn übernahm das Militär 1779 die Anlage und richtete dort Pulvermagazine ein. All dies und noch mehr erzählt die Kunsthistorikerin Helga Rauscher am Sonntag, 11. August, geschichtlich interessierten Menschen bei einem Rundgang durch Schloss Neugebäude (11., Otmar Brix-Gasse 1, nächst der Meidlgasse). Beginn der Führung ist um 14.00 Uhr (Treffpunkt: Haupteingang). Die Tour dauert zirka 1,5 Stunden. Die Expertin umrahmt vielerlei Fakten und Zahlen mit Anekdoten aus der Vergangenheit. Die Teilnehmer (höchstens: 35 Personen, mindestens: 10 Personen) werden sowohl über frühere Zeiten als auch über die heutige Nutzung des Schlosses für verschiedenste Veranstaltungen (Sommer-Kino, Konzerte, u.a.) aufgeklärt. Für Erwachsene kostet die Führung 6 Euro. Gratis ist die Schloss-Besichtigung für den Nachwuchs (bis 16 Jahre). Organisator der aufschlussreichen Exkursion ist der "Kulturverein Simmering". Das Vereinsteam nimmt Anmeldungen unter der Rufnummer 0664/574 52 10 entgegen. Informationen über alle Vereinsaktivitäten im Internet:

