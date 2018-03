Windrad-Kunst im Burgenland

Im ersten Strom-autarken Bundesland Österreichs werden vier beeindruckende Windkraft-Skulpturen präsentiert und damit das Ende des Kunst-Wettbewerbs eingeläutet

St. Pölten (OTS) - Die Künstlerin Doris Dittrich mit Atelier im Südburgenland, die auf einen burgenländischen Kunstpreis und zahlreiche Ausstellungen zurückblicken kann, wird am 13. August ihre neuesten Skulpturen präsentieren. Die Skulpturen repräsentieren den Schriftzug einer fiktiven Kultur, der nach eingehendem Studium früherer Schriftsysteme entstanden ist. Die Kunstwerke integrieren Windkraft-Stilelemente und wurden in Handarbeit im Burgenland gefertigt und gebrannt. In Kittsee werden sie erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, bei dieser Aktion dabei zu sein. Vor Ort werden professionelle Fotos gemacht, die wir ihrer Redaktion gerne zur Verfügung stellen. Es gibt auch Mitfahrgelegenheiten für Medienvertreter aus Wien.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

Dietmar Baurecht, Koordinator des Zentrum für Kreativwirtschaft in der Regionalmanagement Burgenland GmbH

Doris Dittrich, freischaffende bildende Künstlerin: www.dorisdittrich.com

Christoph Großsteiner, Geschäftsführer oekostrom Kittsee GmbH, Windkraft-Betreiber-Unternehmen des Windparks Kittsee

Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft

Gabriele Nabinger, Bürgermeisterin von Kittsee

Windrad-Kunst im Burgenland



Im ersten Strom-autarken Bundesland Österreichs werden vier

beeindruckende Windkraft-Skulpturen präsentiert und damit das Ende

des Kunst-Wettbewerbs eingeläutet



Datum: 13.8.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Windpark Kittsee

Kittsee



Url: http://goo.gl/maps/VpH5w



Rückfragen & Kontakt:

Lukas Pawek

Mobil: +43 (0)699 1 88 77 850

l.pawek @ igwindkraft.at