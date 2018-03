EAA startet Energieeffizienzoffensive und senkt Energiepreise

Energieeffizienzoffensive für Haushalte.

Dotierung eines neuen Energieeffizienzprogrammes mit 15 Mio. Euro.

Energiepreise für Strom und Gas sinken um jeweils 3,6 Prozent.

EAA setzt Anreize zum Kauf energieeffizienter Haushaltsgeräte und Energieeffizienz-Dienstleistungen.

Unterstützung einer nachhaltigen Senkung des Energieverbrauchs.

Damit haben die Kunden einen 3-fachen Vorteil.

Die EAA - ENERGIEALLIANZ Austria GmbH mit ihren regionalen Energievertriebsgesellschaften Energie Burgenland Vertrieb GmbH & Co KG; EVN Energievertriebsgesellschaft m.b.H & Co KG; WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG senkt ihre Energiepreise für Haushaltskunden und Kleingewerbe per 1. Oktober 2013.

"Das ist mehr als eine Preissenkung", unterstreicht Christian Wojta, Geschäftsführer der EAA, "es ist vielmehr ein richtungsweisendes Energiepreispaket. Wir unterstützen unsere Kunden, energieeffizient zu handeln und damit auch etwas für niedrigere Strom- und Gaskosten zu tun." Zusätzlich zur Senkung der Energiepreise von Strom und Erdgas entlastet das innovative Maßnahmenpaket zur Endenergieeffizienz der EAA die Haushaltskunden um rund 15 Millionen Euro.

Das zeitgemäße, richtungsweisende Maßnahmenpaket im Detail

- In den Regionalmärkten der EAA-Gruppe beträgt die Preissenkung der Strom- und Erdgasstandardprodukte im Haushalt und Kleingewerbe bezogen auf den Energiepreis (exklusive Steuern, Abgaben und Netzgebühren) durchschnittlich 3,6 Prozent.

- Zusätzlich erhalten Haushaltskunden der regionalen Energievertriebsgesellschaften der EAA, die bei ihren Energie-Partnerunternehmen energieeffiziente Haushaltsgeräte beziehen, für den Gerätetausch Bonifikationen bis zu 100 Euro.

- Unterstützt werden auch Energieeffizienz-Dienstleistungen wie Thermografie, Energieberatung oder die Berechnung von Energieausweisen.

- Ein Haushaltskunde, der das von der EAA geschnürte Maßnahmenpaket nützt, kann in Summe eine Gesamtersparnis von mehr als 10% erzielen.

- Damit können die Kunden 3-fach profitieren: aus der Preissenkung, aus der Bonifikation beim Kauf von energieeffizienten Geräten und damit nachhaltig aus einem verminderten Energieverbrauch.

Über EAA-ENERGIEALLIANZ Austria:

Die EAA-ENERGIEALLIANZ Austria ist die gemeinsame Energievertriebsgesellschaft von Energie Burgenland, EVN und WIEN ENERGIE. Die EAA verfügt über Standorte in Österreich (Wien, Linz) und Deutschland (Essen, München, Berlin) und zählt zu den führenden Energievertriebsunternehmen in Mitteleuropa. Das Unternehmen beliefert mehr als 3,2 Millionen Kundenanlagen mit Strom, Erdgas und allen dazugehörenden Services und Dienstleistungen. Im Geschäftsjahr 2011/12 hat die EAA einen Umsatz von mehr als 2,1 Milliarden Euro erwirtschaftet und ihre Kunden in allen Verbrauchsegmenten in Österreich und Deutschland mit mehr als 19,6 TWh Strom sowie 15,7 TWh Erdgas beliefert.

