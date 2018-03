EANS-News: BWT Aktiengesellschaft / BWT meldet Halbjahresergebnis BWT wächst mit Point of Use-Produkten und Innovationen

Umsatz +2,3% auf 257,6 Mio. Euro

EBIT -4,2% auf 16,2 Mio. Euro

Ergebnis nach Steuern 10,6 Mio. nach 11,4 Mio. Euro

Ausblick 2013: Umsatzwachstum, Ergebnisrückgang

Mondsee, 9. August 2013. "Unsere Produktinnovationen, die neue Maßstäbe für Hygiene, Sicherheit und Gesundheit, Ökologie und Effizienz in der Branche setzen - wie zum Beispiel der E1 Einhebelfilter, die AQA perla-Weichwassertechnologie oder der Gourmet Magnesium Tischwasserfilter - sind die Wachstumstreiber bei BWT in einem generell schwierigen Marktumfeld in den ersten sechs Monaten", kommentiert Andreas Weißenbacher, Vorstandsvorsitzender der BWT-Gruppe das erste Halbjahr 2013.

Im 1. Halbjahr 2013 hat die BWT - Best Water Technology - Unternehmensgruppe ihren Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 2,3% auf 257,6 Mio. EUR gesteigert. Der Umsatz stieg im 2. Quartal um 3,9% auf 137,7 Mio. EUR. Der Umsatz im Point of Use-Segment legte dabei um 23% zu.

Die Mehrkosten für den Aufbau des Point of Use-Geschäfts, die schwierige Marktlage in Südeuropa und der Rückgang bei öffentlichen Aufträgen ließen insgesamt keine Ergebnisverbesserungen zu. Das EBIT belief sich nach sechs Monaten auf 16,2 Mio. EUR und lag damit um 4,2% unter dem Vorjahreswert. Im 2. Quartal wurde mit 10,1 Mio. EUR das Vorjahresergebnis erreicht. Das Konzernergebnis betrug per Ende Juni 2013 10,6 Mio. EUR nach 11,4 Mio. EUR im Vorjahr.

Die Anlageninvestitionen stiegen im 1. Halbjahr auf fast 15 Mio. EUR (VJ: 11,9 Mio. EUR), die Nettoverschuldungsquote liegt bei 23,9% (VJ: 16,2%) und die Eigenkapitalquote ging gegenüber dem Juni des Vorjahres von 48,2% auf 45,8% zurück.

Ausblick

Andreas Weißenbacher: "Basierend auf den Entwicklungen des ersten Halbjahres und der aktuellen Marktlage erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr unverändert eine leichte Steigerung des Konzernumsatzes und ein geringfügig niedrigeres Konzernergebnis. Die solide Vermögens- und Finanzlage der BWT-Gruppe stellen eine gesunde Basis für die erfolgreiche Umsetzung unserer Expansionsschritte dar."

Der Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2013 ist ab sofort im Bereich Investor Relations auf www.bwt-group.com verfügbar.

