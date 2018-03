"Laut für die Leisen - stark für die Schwachen!"

Die große Harley-Davidson Österreich Charity-Tour von Freitag, 9. August bis Donnerstag, 15. August 2013

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Laut für die Leisen - stark für die Schwachen!" waren es 2012 Euro 330.000,-, die die vermeintlich harten Jungs und Mädels "eingefahren" haben. Wir sind jetzt schon gespannt, ob wir 2013 das Resultat toppen können.

Nicht zuletzt Dank der medialen Unterstützung ist es dem Harley-Davidson Charity-Fonds in den letzten Jahren gelungen, dem Thema Muskelkrankheit in Österreich mehr Aufmerksamkeit zu geben. Muskelkrankheit ist nach wie vor unheilbar und lässt betroffene Familien oft an ihre finanziellen und psychischen Grenzen stoßen.

Ferdinand O.Fischer, Präsident des Harley-Davidson Charity-Fonds zur 18. Harley-Charity-Tour: Es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, dass heuer schon zum 18. Mal so viele Harley-FahrerInnen meinem Ruf folgen und unseren Leitspruch: LAUT FÜR DIE LEISEN UND STARK FÜR DIE SCHWACHEN zu neuem Leben erwecken! Sie zeigen, dass Harley-FahrerInnen nicht nur große Maschinen, sondern auch ein großes Herz für benachteiligte Menschen unserer Gesellschaft, im speziellen für Muskelkranke, haben. Dafür ALLEN Harley-FahrerInnen und vor allem allen freiwilligen Helfern ein großes DANKESCHÖN! Ich hoffe, dass wir mit vereinten Kräften das Vorjahresergebnis von rund Euro 330.000,-wieder erreichen können!

2013 unterstützt der Harley-Davidson Charity-Fonds übrigens auch erstmals einzelne Projekte von "Licht ins Dunkel".

Nur vorweg: Musical Star Maya Havoort, Skilgende Hans Knauss, Magier Tony Rei und Ferdinand O. Fischer, Präsident des Harley-Davidson Charity-Fonds, werden die Österreich-Tour persönlich auf ihren Harleys begleiten. Moderation der gesamten Tour: the one and only Harley-Charity-Tour Moderator Roland Bürger.

Die Tour startet von Wien aus und macht Stopps in der Steiermark, Kärnten, Tirol, Salzburg, Ober-. & Niederösterreich. Genauere Informationen sind im Anhang zu finden.

