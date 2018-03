Lupin weitet Marken-Portfolio aus

Mumbai Und Baltimore (ots/PRNewswire) - Bekanntgabe des Erwerbs der exklusiven US-Rechte an Alinia(R) für orale Suspension

Das grosse Pharmaunternehmen Lupin Ltd. und seine US-Tochter, Lupin Pharmaceuticals Inc., (gemeinsam "Lupin") gaben heute die Unterzeichnung einer strategischen Lizenzvereinbarung mit dem US-amerikanischen Pharmaunternehmen Romark Laboratories, L.C. bekannt. (Romark) erteilt Lupin die ausschliesslichen Rechte an der Förderung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Alinia(R) (Nitazoxanid) für orale Suspension in den USA.

Alinia(R) (Nitazoxanid) ist das erste von der FDA zur Behandlung von durch Cryptosporidium und Giardia verursachtem Durchfall zugelassene Thiazolid und ist die einzige von der FDA zugelassene Behandlung von Cryptosporidium. Alinia(R) für orale Suspension ist für die Behandlung von durch Giardia lamblia oder Cryptosporidium parvum verursachtem Durchfall bei Patienten ab einem Alter von 1 Jahr vorgesehen. Dies sind die zwei häufigsten durch Protozoen verursachten Durchfallarten, sowohl in Industrie- als auch in Dritte-Welt-Ländern.

Die Anwendung der Alinia(R)-Suspension bei Kindern wird durch ihre relativ unkomplizierte Dosierung und Verabreichungsform begünstigt:

eine drei Tage lang zweimal täglich verabreichte Suspension mit Erdbeergeschmack (100 mg BID für die Altersgruppe 1 - 3 und 200 mg BID für die Altersgruppe 4 - 11).

Den Centers of Disease Control & Prevention (CDC) zufolge wird geschätzt, dass in den USA jährlich 1,2 Millionen Fälle von Giardiasis und 750.000 Fälle von Cryptosporidiosis auftreten, obgleich viele Fälle niemals diagnostiziert werden. Cryptosporidium ist eine der häufigsten Ursachen von über das Wasser verbreiteten Erkrankungen des Menschen in den Vereinigten Staaten. Durchfall bei Kindern ist eine der Hauptbeschwerden bei über 10 % der Arztbesuche von Kindern unter 3 Jahren, so die American Academy of Pediatrics (AAP). Über 300.000 Kinder unter fünf Jahren werden wegen Gastroenteritis jedes Jahr ins Krankenhaus eingeliefert. Durchfall bei Kindern bleibt häufig unbehandelt, da die Behandlungsmöglichkeiten begrenzt sind (für Kinder unter 3 Jahren ist kein anderes Produkt zugelassen). Ältere Kinder werden gelegentlich mit Fluorchinolonen (z. B. CIPRO), Cephalosporinen (z. B. SUPRAX) und Metronidazol behandelt. Die Kosten der Behandlung von Erkrankungen im Zusammenhang mit Durchfall übersteigen laut AAP 2 Milliarden USD jährlich.

Alinia(R) für orale Suspension ermöglicht es Lupin zum einen, sein bestehendes Marken-Portfolio zu vergrössern, und zum anderen, sein Angebot speziell auf das US-amerikanische Pädiatriesegment auszudehnen, ohne darauf beschränkt zu bleiben. Zu den Hauptverschreibenden von Alinia(R) zählen Kinderärzte, Gastroenterologen und Ärzte aus der Pädiatrie und dem Bereich der Grundversorgung, die strategische Kundengruppen für Lupin sind, weshalb wir uns in einer guten Position befinden, diese Chance zu nutzen. Die Markenvertriebsbelegschaft von Lupin umfasst gegenwärtig mehr als 160 Mitarbeiter, die Alinia(R) für orale Suspension auf dem US-Markt fördern werden. Das Produkt soll zusammen mit Suprax(R) und Antara(R) von Lupin vermarktet werden.

"Wir freuen uns sehr, Alinia(R) für orale Suspension in unser Marken-Portfolio einbeziehen zu können. Die Vereinbarung unterstreicht das Engagement von Lupin, seine Marken-Franchise in den USA auszubauen und die Pädiatrie mit nützlichen Produkten zu versorgen. Unsere Vertriebs- und Marketing-Aktivitäten werden sofort beginnen, und wir sind optimistisch, dass Alinia zu unserem Wachstum und unserer Profitabilität in den kommenden Quartalen und Jahren beitragen wird", sagte Vinita Gupta, CEO, Lupin Pharmaceuticals Inc. und Group President, Lupin Limited.

Informationen zu Lupin Limited

Die Hauptniederlassung von Lupin liegt in Mumbai. Es handelt sich um ein innovationsorientiertes transnationales Pharmaunternehmen, das eine breite Spanne von Markenrezepturen, Generika und Wirkstoffen weltweit herstellt und entwickelt. Das Unternehmen spielt in den Bereichen Herz-Kreislauf, Diabetologie, Asthma, Pädiatrie, CNS, GI, Antiinfektiva und NSAID eine wichtige Rolle und ist weltweit führend in den Segmenten Anti-TB und Cephalosporin.

Lupin ist das fünftgrösste und am schnellsten wachsende Unternehmen unter den 5 wichtigsten Generikaherstellern in den USA (5,3 % Marktanteil nach Verschreibungen, IMS Health) und das drittgrösste indische Pharmaunternehmen nach Umsatz. Das Unternehmen ist auch das am schnellsten wachsende Unternehmen unter den 10 wichtigsten Generikaherstellern in Japan und Südafrika (IMS).

Der konsolidierte Umsatz und Gewinn nach Steuern von Lupin in seinem März 2013 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr betrug jeweils 94.616 Mio. Rupien (1,74 Milliarden USD) bzw. 13.142 Mio. Rupien (242 Millionen USD). Weitere Informationen finden Sie auf http://www.lupinworld.com.

Lupin Pharmaceuticals, Inc. ist die hundertprozentige US-Tochtergesellschaft von Lupin Limited. Die Hauptniederlassung von Lupin Pharmaceuticals, Inc. liegt in Baltimore, Maryland; das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, hochwertige, preisgünstige Generika und Markenrezepturen anzubieten, denen Mediziner und Patienten aus allen Teilen der Welt vertrauen. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.lupinpharmaceuticals.com

