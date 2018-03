Neuer Finanzvorstand bei bauMax

Klosteneuburg (OTS) - Herr Mag. Marcus Pechlaner (48) übernimmt mit 1. Oktober 2013 die Position des Finanzvorstandes der bauMax AG, nachdem Herr Mag. Werner Neuwirth-Riedl mit 30. Juni 2013 im besten Einvernehmen aus dem Unternehmen ausgeschieden ist und nur noch in beratender Funktion für bauMax tätig ist.

Herr Mag. Pechlaner war in seiner bisherigen Karriere bei Ernst & Young und in der Folge in internationalen Familienunternehmen und Konzernen tätig, zuletzt war er Finanzvorstand der Constantia Flexibles. Er verfügt über ein breites Spektrum an Knowhow und Erfahrung und wird in Zukunft bei bauMax für alle kaufmännischen Belange und die Finanzierung verantwortlich sein.

Mit dieser Veränderung setzt sich der Vorstand der bauMax AG wie folgt zusammen:

KR Martin Essl: Vorstandsvorsitzender (CEO)

Michael Hürter, MBA: Vorstand für Vertrieb, Beschaffung und Marketing (COO)

Mag. Marcus Pechlaner: Vorstand für Finanzen (CFO)

Elmar Weinert: Vorstand für Immobilien, Versicherungen und Recht

bauMax Facts

bauMax ist mit 160 Märkten in neun Ländern vertreten. Der Aktionsradius reicht dabei von Österreich bis in die Türkei. Im zentral- und südosteuropäischen Raum ist bauMax Marktführer in der Baumarktbranche mit einem Bekanntheitsgrad von 90%. Pro Jahr werden in allen Märkten rund 50 Mio. Kunden betreut.

