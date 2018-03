EANS-Stimmrechte: Rosenbauer International AG / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

Name: Lazard Frères Gestion S.A.S. Sitz: Paris Staat: France

Rosenbauer International AG (ISIN AT0000922554) wurde gemäß § 91 BörseG am 7. August 2013 von Lazard Frères Gestion SAS (Lazard) mit Sitz in Frankreich mitgeteilt, dass Lazard per 2. August 2013 mittelbar über den Objectif Small Caps Euro (SICAV) 318.180 Stimmrechte (entspricht 4,679 %) sowie zusätzlich über den Fund FCB Mousquetaire 22.033 Stimmrechte (entspricht 0,324 %) an Rosenbauer Aktien hält. Lazard hält damit in Summe derzeit 5,003 %. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte der Rosenbauer International AG beträgt 6.800.000.

Rosenbauer International AG
Branche: Maschinenbau
ISIN: AT0000922554

